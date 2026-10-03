NEOČEKIVANI PREOKRET: Levica, Zeleni i SPD formiraju vlast u Berlinu
BERLINSKA Levica, Zeleni i Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) dogovorili su se o "zajedničkom putu napred" ka mogućem formiranju nove pokrajinske vlade u Berlinu.
Tri stranke saopštile su to nakon drugog kruga preliminarnih razgovora, navodeći da će naredne nedelje privesti aktuelne razgovore "zaključku" i ne izoseći druge detalje, prenosi Dojče vele.
Socijalistička Levica osvojila je najviše glasova na pokrajinskim izborima u Berlinu 20. septembra i nastoji da formira vladu sa Zelenima i SPD-om, strankom levog centra.
Zeleni i SPD prethodno su tražili dogovor o pitanjima kao što su antisemitizam, rasizam i organizovani kriminal, pre nego što pristanu da započnu formalne istraživačke razgovore o mogućoj koaliciji.
Posebno sporno pitanje bile su optužbe o antisemitizmu u pojedinim delovima berlinske Levice.
Stranke nisu saopštile kada će se ponovo sastati niti da li će preliminarni razgovori biti nastavljeni kroz formalne preliminarne pregovore.
Takvi razgovori još ne bi predstavljali formalne koalicione pregovore, već bi trebalo da pokažu da li između stranaka postoji dovoljno zajedničkih stavova za pregovore o formiranju vlade.
Levica je na pokrajinskim izborima u Berlinu 20. septembra pobedila sa ubedljivih 25,7 odsto glasova, dok su Zeleni osvojili 14,3 odsto, a SPD 12,1 odsto. Hrišćansko-demokratska unija Nemačke (CDU) je osvojila 18,8 odsto, a krajnje desničarska Aletrnativa za Nemačku (AfD) 16,3 odsto. Do sada je Berlinom vladala koaliciona vlada CDU/SPD.
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