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TOMA ZDRAVKOVIĆ JE VOLEO "IMA DANA": Pesma koju je uvek naručivao u kafani, a njeni stihovi i danas bude emocije (FOTO)

Dušan Cakić

19. 09. 2026. u 17:20

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STARA narodna pesma „Ima dana“, poznata i kao „Ima dana kada ruže cvetaju“, bila je jedna od omiljenih pesama Tome Zdravkovića, koju je veliki boem često naručivao u kafani.

ТОМА ЗДРАВКОВИЋ ЈЕ ВОЛЕО ИМА ДАНА: Песма коју је увек наручивао у кафани, а њени стихови и данас буде емоције (ФОТО)

Foto: Jutjub printskrin/dejan sarafimov

U njenim stihovima prepoznavao je sopstvenu setu, ljubavi, rastanke i životne lutalice, zbog čega joj se uvek vraćao s posebnom emocijom.

Trideset pet godina posle njegove smrti, Tomine pesme i dalje žive među generacijama.

Foto: Arhiva "Novosti"

Njemu u čast, 30. septembra u Sava centru biće održan veliki koncert u organizaciji njegove porodice, na kojem će brojni izvođači oživeti najpoznatije stihove legendarnog pevača.

Biće to veče sećanja na umetnika čiji glas nije utihnuo ni tri i po decenije posle njegovog odlaska. Jer, kako vreme prolazi, Toma Zdravković sve više ostaje ono što je oduvek bio – glas boema, ljubavi i tuge.

 

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