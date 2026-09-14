Poznati

SVE JE SPREMNO ZA NOVI POČETAK: Svi članovi stučnog žirija stigli na snimanje nove sezone "Zvezde Granda" (FOTO)

Dušan Cakić

14. 09. 2026. u 17:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOVA sezona muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" uskoro će početi sa emitovanjem, a danas je na Košutnjaku održano snimanje prve emisije.

СВЕ ЈЕ СПРЕМНО ЗА НОВИ ПОЧЕТАК: Сви чланови стучног жирија стигли на снимање нове сезоне Звезде Гранда (ФОТО)

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

"Grand" produkcija je "odrešila kesu" i sprema neviđeni spektakl koji će gledaoce "zalepiti" za male ekrane.

Studio je preuređen tako da dominiraju tamni tonovi sa neonskim osvetljenjem u ljubičastim i plavim nijansama koji stvaraju magičnu atmosferu.

Foto: Novosti

Pod je urađen u visokom sjaju crne boje, sa futurističkim belim kružnim linijama koje podsećaju na optičku iluziju ili radar, dajući celoj scenografiji neverovatnu dubinu.

U pozadini je ogromni LED ekran sa prepoznatljivim, ali redizajniranim logom "Zvezde Granda" u 3D formatu.

Evo ko su ovogodišnji članovi žirija:

Svetlana Ceca Ražnatović

Foto: ATA Images/A. A.

Dragan Kojić Keba

Foto: ATA Images/A. A.

Snežana Đurišić

Foto: ATA Images/A. A.

Dara Bubamara

Foto: ATA Images/A. A.

Sanja Vučić

Foto: ATA Images/A. A.

Aleksandar Milić Mili

Foto: ATA Images/A. A.

Đorđe David

Foto: ATA Images/A. A.

Prema raspoženju članova žirija, nema sumnje da će i predstojeća sezona takmičenja biti i ovoga puta najgledanija.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata

OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: "Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata"