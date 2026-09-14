SVE JE SPREMNO ZA NOVI POČETAK: Svi članovi stučnog žirija stigli na snimanje nove sezone "Zvezde Granda" (FOTO)

NOVA sezona muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" uskoro će početi sa emitovanjem, a danas je na Košutnjaku održano snimanje prve emisije.

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

"Grand" produkcija je "odrešila kesu" i sprema neviđeni spektakl koji će gledaoce "zalepiti" za male ekrane.

Studio je preuređen tako da dominiraju tamni tonovi sa neonskim osvetljenjem u ljubičastim i plavim nijansama koji stvaraju magičnu atmosferu. Foto: Novosti

Pod je urađen u visokom sjaju crne boje, sa futurističkim belim kružnim linijama koje podsećaju na optičku iluziju ili radar, dajući celoj scenografiji neverovatnu dubinu.

U pozadini je ogromni LED ekran sa prepoznatljivim, ali redizajniranim logom "Zvezde Granda" u 3D formatu.

Evo ko su ovogodišnji članovi žirija:

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: ATA Images/A. A.

Dragan Kojić Keba Foto: ATA Images/A. A.

Snežana Đurišić Foto: ATA Images/A. A.

Dara Bubamara Foto: ATA Images/A. A.

Sanja Vučić Foto: ATA Images/A. A.

Aleksandar Milić Mili Foto: ATA Images/A. A.

Đorđe David Foto: ATA Images/A. A.

Prema raspoženju članova žirija, nema sumnje da će i predstojeća sezona takmičenja biti i ovoga puta najgledanija.

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