VEČE PRIZNANJA I USPEHA: Poznati zablistali na dodeli nagrada "Klub pobednika 2025" (FOTO)

U PREPUNOJ svečanoj sali beogradskog hotela „Moskva“ održana je manifestacija Klub pobednika 2025, događaj koji je okupio istaknute pojedince iz sveta umetnosti, kulture, sporta, medicine, prava, medija i biznisa.

Foto. B.Živanović

Tokom večeri, 32 laureata nagrađena su zlatnom plaketom i statuom Kluba pobednika, kao priznanje za izuzetne profesionalne i životne rezultate.

Manifestacija, održana u organizaciji udruženja „Majsko leto“ i producenta Siniše Đorđića, protekla je u znaku glamura, emocija i snažnih poruka o istrajnosti, radu i očuvanju vrednosti. Uz prisustvo brojnih medijskih ekipa, veče je imalo karakter istinskog društvenog događaja, ali i pokreta koji slavi najbolje što Srbija ima.

Program je započeo muzički, pop-šansonom „Predrasude“ u izvođenju Aleksandra Saše Kabilja, dok je kroz veče publiku vodila voditeljka Marijana Kutlača, dajući događaju dodatnu notu elegancije i topline.

Foto. B.Živanović Zoran Dašić Daša Poseban akcenat stavljen je na čuvare tradicije. Među prvim dobitnicima statue Kluba pobednika našla se legendarna muzička grupa „Legende“, simbol trajnosti i autentičnosti domaće muzičke scene, kao i popularna televizijska emisija „Prelo u našem sokaku“, koja godinama neguje kulturno nasleđe i duh zajedništva. Priznanje je dodeljeno i međunarodnoj manifestaciji Srem Folk Fest, jednoj od najznačajnijih folklornih smotri u regionu.

Foto. B.Živanović Nevena Božović Veče je nastavilo da povezuje generacije i žanrove – od kantautora i pop-folk zvezda, preko rok legendi, do mladih muzičkih snaga. Među laureatima su se našli Rada Manojlović, Dado Topić i Nevena Božović, kao i brojni izvođači i autori koji su obeležili muzičku godinu.

Foto. B.Živanović Rada Manojlović

Snažan aplauz ispratio je i dodelu priznanja sportskoj ikoni Milici Dabović, kao i istaknutim stručnjacima iz medicine, među kojima je prof. dr Aleksandar Milošević. Segment večeri posvećen društvenom uticaju obeležili su advokat Goran Petronijević, novinarka Ljiljana Stanišić, kao i dugogodišnja TV ikona Suzana Mančić.

Foto: B.Živanović Suzana Mančić i Siniša Đorđić

Posebno mesto zauzela je i glumačka umetnost, priznanja su dodeljena Branislavu Lečiću, Ivi Štrljić i Ani Sakić, dok je publiku oduševila i nagrada Tijani Dapčević za monodramu „Menopauza“.

Veče je simbolično zaokruženo zvucima trube, a priznanjem je ovenčan Dejvid Bajramović, prva truba Guče 2025. godine, čime je manifestacija završena u duhu radosti, tradicije i pobede.

Manifestacija Klub pobednika 2025 pokazala je da uspeh nije prolazan trenutak, već trag koji ostaje – u umetnosti, profesiji i ljudima.

Kako je poručeno na samom kraju večeri - vidimo se ponovo, među pobednicima.