VEČE PRIZNANJA I USPEHA: Poznati zablistali na dodeli nagrada "Klub pobednika 2025" (FOTO)
U PREPUNOJ svečanoj sali beogradskog hotela „Moskva“ održana je manifestacija Klub pobednika 2025, događaj koji je okupio istaknute pojedince iz sveta umetnosti, kulture, sporta, medicine, prava, medija i biznisa.
Tokom večeri, 32 laureata nagrađena su zlatnom plaketom i statuom Kluba pobednika, kao priznanje za izuzetne profesionalne i životne rezultate.
Manifestacija, održana u organizaciji udruženja „Majsko leto“ i producenta Siniše Đorđića, protekla je u znaku glamura, emocija i snažnih poruka o istrajnosti, radu i očuvanju vrednosti. Uz prisustvo brojnih medijskih ekipa, veče je imalo karakter istinskog društvenog događaja, ali i pokreta koji slavi najbolje što Srbija ima.
Program je započeo muzički, pop-šansonom „Predrasude“ u izvođenju Aleksandra Saše Kabilja, dok je kroz veče publiku vodila voditeljka Marijana Kutlača, dajući događaju dodatnu notu elegancije i topline.
Snažan aplauz ispratio je i dodelu priznanja sportskoj ikoni Milici Dabović, kao i istaknutim stručnjacima iz medicine, među kojima je prof. dr Aleksandar Milošević. Segment večeri posvećen društvenom uticaju obeležili su advokat Goran Petronijević, novinarka Ljiljana Stanišić, kao i dugogodišnja TV ikona Suzana Mančić.
Posebno mesto zauzela je i glumačka umetnost, priznanja su dodeljena Branislavu Lečiću, Ivi Štrljić i Ani Sakić, dok je publiku oduševila i nagrada Tijani Dapčević za monodramu „Menopauza“.
Veče je simbolično zaokruženo zvucima trube, a priznanjem je ovenčan Dejvid Bajramović, prva truba Guče 2025. godine, čime je manifestacija završena u duhu radosti, tradicije i pobede.
Manifestacija Klub pobednika 2025 pokazala je da uspeh nije prolazan trenutak, već trag koji ostaje – u umetnosti, profesiji i ljudima.
Kako je poručeno na samom kraju večeri - vidimo se ponovo, među pobednicima.
Preporučujemo
NOVO DOBA: Ilda Šaulić objavila novi album koji pomera granice (FOTO)
18. 12. 2025. u 18:45
Posle skandala sa Tošićem i JK, dobila dijamantski VERENIČKI prsten - TRUDNA je i UDAJE se (FOTO)
18. 12. 2025. u 18:23 >> 18:35
POSEBAN DAN I JUBILEJ: Veliko slavlje u domu Viki Miljković (FOTO)
18. 12. 2025. u 18:20
HUMANITARNI GEST I OSTVARENjE SNA: Haris Džinović sledeće godine u Puli (FOTO)
18. 12. 2025. u 17:40
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)