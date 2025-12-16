IMAM OGROMNU TREMU: Verenica Saše Kovačevića, Zorana Tasovac zablistala u šljokičastoj haljini - "Ne moram da se navikavam na ovo" (FOTO)
LEPA verenica pevača Saše Kovačevića, Zorana Tasovac, prvi put je dala izjavu za medije malo pre početka njegovog koncerta u Sava centru.
Zorana je godinama u vezi sa Sašom, ali retko se eksponira u javnosti.
Tek sada je odlučila da se obrati okupljenim novinarima, ističući da joj nije prijatno da bude izložena kamerama, a mnogi su komentarisali njenu lepotu.
- Vrlo sam uzbuđena. Poručila sam mu da bude nasmejan, raspoložen, da uživa u tome, a i uživa naravno - rekla je Zorana kroz osmeh i dodala:
- Imam ogromnu tremu. Ne moram da se navikavam na ovo, nisam javna ličnost, a na pitanje kako je prošla njihova veridba, odgovorila je kratko i iskreno:
- Sjajno je prošlo.
Za ovu priliku, Sašina buduća supruga odabrala je crnu haljinu sa šljokicama i golim ramenima, u kojoj je savršeno istakla svoju vitku figuru.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BROJNE KOLEGE GA PODRŽALE: Estrada došla da uživa na koncertu Saše Kovačevića (FOTO)
16. 12. 2025. u 22:15
OVOM POTEZU SE NIKO NIJE NADAO: Šejla Zonić iznenadila publiku na koncertu (FOTO)
16. 12. 2025. u 21:46
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)