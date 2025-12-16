IMAM OGROMNU TREMU: Verenica Saše Kovačevića, Zorana Tasovac zablistala u šljokičastoj haljini - "Ne moram da se navikavam na ovo" (FOTO)

LEPA verenica pevača Saše Kovačevića, Zorana Tasovac, prvi put je dala izjavu za medije malo pre početka njegovog koncerta u Sava centru.

Foto: Novosti

Zorana je godinama u vezi sa Sašom, ali retko se eksponira u javnosti. Foto: Novosti

Tek sada je odlučila da se obrati okupljenim novinarima, ističući da joj nije prijatno da bude izložena kamerama, a mnogi su komentarisali njenu lepotu.

- Vrlo sam uzbuđena. Poručila sam mu da bude nasmejan, raspoložen, da uživa u tome, a i uživa naravno - rekla je Zorana kroz osmeh i dodala:

- Imam ogromnu tremu. Ne moram da se navikavam na ovo, nisam javna ličnost, a na pitanje kako je prošla njihova veridba, odgovorila je kratko i iskreno:

- Sjajno je prošlo. Foto: Novosti

Za ovu priliku, Sašina buduća supruga odabrala je crnu haljinu sa šljokicama i golim ramenima, u kojoj je savršeno istakla svoju vitku figuru.

