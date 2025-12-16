Poznati

IMAM OGROMNU TREMU: Verenica Saše Kovačevića, Zorana Tasovac zablistala u šljokičastoj haljini - "Ne moram da se navikavam na ovo" (FOTO)

Dušan Cakić

16. 12. 2025. u 22:25

LEPA verenica pevača Saše Kovačevića, Zorana Tasovac, prvi put je dala izjavu za medije malo pre početka njegovog koncerta u Sava centru.

ИМАМ ОГРОМНУ ТРЕМУ: Вереница Саше Ковачевића, Зорана Тасовац заблистала у шљокичастој хаљини - Не морам да се навикавам на ово (ФОТО)

Foto: Novosti

Zorana je godinama u vezi sa Sašom, ali retko se eksponira u javnosti.

Foto: Novosti

Tek sada je odlučila da se obrati okupljenim novinarima, ističući da joj nije prijatno da bude izložena kamerama, a mnogi su komentarisali njenu lepotu.

- Vrlo sam uzbuđena. Poručila sam mu da bude nasmejan, raspoložen, da uživa u tome, a i uživa naravno - rekla je Zorana kroz osmeh i dodala:

- Imam ogromnu tremu. Ne moram da se navikavam na ovo, nisam javna ličnost, a na pitanje kako je prošla njihova veridba, odgovorila je kratko i iskreno:

- Sjajno je prošlo.

Foto: Novosti

Za ovu priliku, Sašina buduća supruga odabrala je crnu haljinu sa šljokicama i golim ramenima, u kojoj je savršeno istakla svoju vitku figuru.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u Amidžiju, a otac pružio punu podršku!

OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u "Amidžiju", a otac pružio punu podršku!