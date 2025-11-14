PEVAČICA O FEMINIZMU KROZ POP MUZIKU: Pronašla sam mir, jer sam shvatila da moja vrednost ne zavisi od partnera (FOTO)
PEVAČICA Maja Mano objavila je pesmu „Ako trebaš nekoga“ koja govori o senzualnosti i iskrenosti, a koja je prepuna one napetosti koja nastaje kada razum i emocije prestanu da se dogovaraju.
"Ako trebaš nekoga" je prvi singl s njenog nadolazećeg albuma i, ako je suditi po njemu, pred nama je muzičko putovanje koje će biti lično, hrabro i iskreno do kraja.
Maja priznaje da pesma nije klasična ljubavna priča, već trenutak kada žena odluči da prestane da se skriva iza očekivanja:
- Ova pesma je trenutak kada emocija eksplodira, kada više nema filtera. U njoj je ta napetost između razuma i želje. Stih ‘ničija nevesta’ za mene je novi feminizam u pop muzici“, kaže Maja i dodaje:
- Pronašla sam mir jer sam shvatila da moja vrednost ne zavisi od partnera, etiketa ili društvenih normi. Ja sam kompletna sama po sebi.
Poruka o samopouzdanju i ličnoj slobodi postaje ključni deo njenog novog muzičkog identiteta. U svetu gde se emocije često sakrivaju iza filtera i fraza, Maja ih iznosi – gole i iskrene.
