SAVA CENTAR U ZNAKU UMETNICE SVETSKOG FORMATA: Tamara Rađenović u Sava centru uspešno održala tradicionalni novogodišnji gala koncert

31. 12. 2025. u 11:36

BEOGRADSKI Sava centar sinoć je bio mesto izuzetnog muzičkog događaja na kojem je Tamara Rađenović, diva svetskog glasa, nastupila pred prepunom dvoranom i publikom koja ju je ispratila stajaćim ovacijama.

Foto: Nikola Babić

U svom rodnom gradu, uz Belgrade Classic Simfonijski orkestar i dirigenta Koichira Kanna iz Japana, Rađenović je još jednom potvrdila status umetnice međunarodnog formata i karijeru koja se snažno razvija na najznačajnijim svetskim pozornicama.

Koncert u Sava centru bio je deo međunarodne koncertne rute, ali je beogradsko veče imalo posebnu simboliku – susret domaće publike sa umetnicom u trenutku njenog snažnog svetskog uspona. Velika dvorana bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a interesovanje publike potvrdilo je da je reč o jednom od najiščekivanijih muzičkih događaja sezone.

Foto: Nikola Babić

Veče u kojem je muzika prevazišla granice žanra

Program je osmišljen kao raskošna muzička promenada kroz različite epohe i stilove. Prvi deo koncerta bio je posvećen klasičnom operskom repertoaru, u kojem je Tamara Rađenović izvela niz velikih arija Pučinija, Verdija i Bizea. Sigurnost interpretacije, stilska elegancija i snažna emotivna izražajnost obeležile su ovaj deo večeri, potvrđujući njenu duboku povezanost sa operskom tradicijom.

U drugom delu koncerta usledila je promena atmosfere i energičan prelazak ka filmskoj muzici i crossover repertoaru, čime je veče dobilo dinamičnu i savremenu scensku formu. Posebnu pažnju publike izazvao je duet „The Phantom of the Opera“, koji je Rađenović izvela sa Vasom Stajkićem, solistom Opere Srpskog narodnog pozorišta, u snažnoj, teatralnoj i emotivnoj interpretaciji.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri dogodio se spontano, kada se tokom izvođenja „Granade“ Stevan Karanac, solista Opere SNP-a, pridružio Tamari Rađenović na sceni. Njihovo zajedničko izvođenje Verdijevog dueta „Libiamo ne’ lieti calici“ pretvorilo se u slavljenički vrhunac koncerta, praćen dugotrajnim aplauzom publike.

Foto: Nikola Babić

Visoki umetnički standardi i snažna scenska produkcija

Belgrade Classic Simfonijski orkestar, pod dirigentskim vođstvom Koichira Kanna, pružio je stabilnu i nadahnutu muzičku podršku kroz zahtevan i žanrovski raznovrstan program. Preciznost, muzička jasnoća i osećaj za dramaturgiju dali su koncertu zaokruženu umetničku formu. Posebno su se istakli hor, kao i balerine i plesači, koji su večeri dali dodatnu vizuelnu raskoš i elemente muzičkog teatra.

Emotivnu dimenziju večeri obeležio je omaž Slađani Milošević, beogradskoj pop princezi i umetnici koja je pomerala granice svog vremena. Izvođenjem pesme „Bez nade“, Tamara Rađenović uputila je dostojanstven i snažan umetnički naklon jednoj od najznačajnijih figura domaće muzičke scene.

Foto: Nikola Babić

Tokom bisa, publika je stajala i aplauzima ispratila izvođenja „Radetzky March“, „Con te partirò“ i „Feliz Navidad“, u atmosferi zajedništva i slavlja.

Koncert u Sava centru potvrdio je da Tamara Rađenović danas predstavlja jedno od najsnažnijih imena savremene klasične i crossover scene. Beogradsko veče bilo je uvod u dalja velika međunarodna gostovanja, među kojima je i najavljeni nastup u čuvenom Stern Auditoriumu Carnegie Hall-a u Njujorku, još jedna potvrda umetničkog puta koji se odvija na najvišem svetskom nivou.

