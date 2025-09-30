BILA JE ONA: Jovana Tipšin došla na pomen Tomi Zdravkoviću (FOTO)
DANAS se navršava 34 godine od smrti legendarnog Tomislava Tome Zdravkovića, rođen je u Aleksincu 20. novembra 1938, a umro u Beogradu 30. septembra 1991.
Na večnoj kući legendarnog muzičara okupili su se ljudi koji su cenili njegov lik i delo. Tomina udovica Gordana stigla je na groblje sa prijateljicom.
Od javnih ličnosti prva se pojavila Jovana Tipšin.
Pevačica je došla da ispoštuje kolegu kojeg nikad nije upoznala, ali njegov rad izuzetno ceni i poštuje. Nju je pozdravila pevačeva udovica Goca Zdravković i ponudila je kafom.
