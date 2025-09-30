BILA JE ONA: Jovana Tipšin došla na pomen Tomi Zdravkoviću (FOTO)

DANAS se navršava 34 godine od smrti legendarnog Tomislava Tome Zdravkovića, rođen je u Aleksincu 20. novembra 1938, a umro u Beogradu 30. septembra 1991.

Foto: Novosti

Na večnoj kući legendarnog muzičara okupili su se ljudi koji su cenili njegov lik i delo. Tomina udovica Gordana stigla je na groblje sa prijateljicom. Foto: Novosti

Od javnih ličnosti prva se pojavila Jovana Tipšin.

Pevačica je došla da ispoštuje kolegu kojeg nikad nije upoznala, ali njegov rad izuzetno ceni i poštuje. Nju je pozdravila pevačeva udovica Goca Zdravković i ponudila je kafom.

