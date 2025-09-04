ODZVANJA NJEGOVA RODNA BANJA LUKA: Sudbina Borisa Režaka čekala 25 godina (FOTO)
KANTAUTOR emocije, trajanja i istine, Boris Režak, danas je predstavio svoju novu pesmu „Sudbina“.
Pesma „Sudbina“ donosi prepoznatljivu toplinu i iskrenost Borisovog stvaralaštva, a publika će je prvi put uživo čuti upravo na beogradskom koncertu.
Pored premijere pesme, Boris obećava još dve nove numere, kao i brojna iznenađenja i poklone za vernu publiku.
- Posebno sam ponosan što su svi instrumenti odsvirani uživo u studiju, što su moji muzičari dali đelić svoje duše ovoj pjesmi i što je sve zabeleženo kamerom pa pretvoreno u spot. Verujem da će pesma sada doći do mnogo više ljudi - istakao je Boris za "Večernje novosti".
Njegov život danas je podeljen između muzike i porodice – supruge i troje dece sa kojima gradi dom u Beogradu. Ipak, svaki put kada peva, u njegovim pesmama odzvanja i rodna Banjaluka, u kojoj i dalje žive njegov otac i brat. Ta neraskidiva veza utkala se u pesmu "Gospodska ulica", a sada i u novu "Sudbinu".
Dok govori o "Sudbini", ne može a da ne pomene i koncert u Sava Centru, 14. oktobra, koji za njega ima posebnu težinu. Biće to prvi put da stane na scenu jednog od najvažnijih beogradskih hramova muzike. Tamo će, osim "Sudbine", publika čuti i dve potpuno nove pesme, ali i uživati u iznenađenjima koja Boris priprema zajedno sa gostima čija imena još čuva u tajnosti.
