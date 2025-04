VELIKA PREMIJERA FILMA "GOSPODIN AZNAVUR" 20. MAJA U MTS DVORANI (VIDEO)

VELIKA premijera filma "Gospodin Aznavur" (Monsieur Aznavour) o najvećem francuskom šansonjeru svih vremena Šarlu Azanvuru održaće se 20. maja u Beogradu, u Velikoj sali mts Dvorane, s početkom od 20h.

Foto: MCF promo

Karte za svečanu projekciju mogu se već sada rezervisati putem sajta Dvorane, kao i na blagajni samog bioskopa

Na iscrpnoj biografskoj drami o francuskom šanjsonjeru koga su obožavale raznovrsne generacije unazad, a čiji je specifičan promukao ton glasa, kao i brojne numere prepoznatljiv i savremenim, mlađim generacijama, rediteljski dvojac Mehdi Idir i Grand Korp Malad radio je poduže, pristupajući temeljno ličnoj Aznavurovoj arhivi.

Razgovori sa njegovim članovima porodice i kolegama omogućili su autorima detaljan uvid u postepen, višegodišnji uspon pevača, kao i konačan uspeh međunarodnih razmera, o čijem imenu se govorilo kao o "francuskom Frenk Sinatri".

Karijera Šarla Aznavura trajala je dugo, a magičnim se smatraju šezdesete godine, kada su iz njegovog pera nastale neke od najčuvenijih melodija kao što su "La Bohemia", "Hier Encore" i "Et pourtant". Osim ovog segmenta, film prikazuje i period drugovanja sa jednom od najvećih francuskih ikona Edit Pjaf, koja ga je povela na turneju po Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

"Prva verzija našeg scenarija imala je preko dve stotine stranica, to je bio četvorosatni film. Morali smo da skraćujemo i skraćujemo, kako u pisanju tako i uređivanju i da se ponovo fokusiramo na suštinu njegovog putovanja i obezbedimo da ova priča ima ritam," rekao je reditelj Idir, navodeći da su se odlučili za reč Gospodin (Monsieur) u naslovu filma kako bi istakli veličinu njegovog lika, kao i da je on bio veliki čovek.

- Autor, kompozitor, tumač, on je možda najveličanstvenije čudo francuske šansone. Njegova energija nas nosi. Veoma je zabavan, bio je ljubavnik, igrač reči. Sjajan je posmatrač i veoma pažljiv prema mlađim talentima - zaključio je reditlj.

Jermenskog porekla, Aznavur je rođen 22. maja 1924. godine u Parizu u imigrantskoj porodici kao Shahnour Vaghinag Aznavourian. Njegova sestra Aida i on odrasli su u umetničkom miljeu, majke glumice i oca baritona.

Porodica Aznavur se tokom Drugog svetskog rata istakla pridruživanjem Pokretu otpora i spasavanjem progonjivanih lica i porodica.

Tokom višedecenijske karijere Aznavur je prodao više od 180 miliona ploča širom sveta, a dokazao se i kao glumac u više od 60 filmova. Snimio je više od 1.200 pesama i pevao je na nekoliko jezika. Nastupao je u više od 90 zemalja širom sveta.

Večni su ostali njegovi mnogobrojni hitovi poput melodija "She", "What Makes a Man”, "Toi et Moi", "The Sound of Your Name", "La Mamma", "Que C'est Triste Venise", 'Yesterday When I Was Young" i drugi, učinivši ga time simbolom francuske šansone.

Nakon premijera u Beogradu, film će se naći na redovnom repertoaru domaćih bioskopa.

U NASTAVKU POGLEDAJTE I TREJLER FILMA