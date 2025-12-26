Poznati

POŽAREVAC NA NOGAMA: Ceca Ražnatović održala veliki koncert i podigla publiku na noge (FOTO)

Dušan Cakić

26. 12. 2025. u 22:45

NAJVEĆA balkankska muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović održala je večeras veliki koncert u Požarevcu u dupke punoj dvorani.

ПОЖАРЕВАЦ НА НОГАМА: Цеца Ражнатовић одржала велики концерт и подигла публику на ноге (ФОТО)

Foto: Novosti

Na binu izašla u farmerkama i zelenom sakou.

Foto: Novosti

Dvorana u Požarevcu je bila krcata i sve do poslednjeg mesta popunjeno, a publika je sa nestrpljenjem čekala da Ceca otpeva svoje najveće hitove.

Foto: Novosti

Muzička zvezda je svojim stavom i gestom, pokazala da umetnost može biti i čin, kao i da najveći spektakl nije samo svetlo na bini, već i svetlo koje pokreće veru u dobro.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VESNA U KAFANI PAR DANA NAKON OPERACIJE: Lekari mi ne daju da pevam, pušim, ali ja ne mogu

VESNA U KAFANI PAR DANA NAKON OPERACIJE: "Lekari mi ne daju da pevam, pušim, ali ja ne mogu"