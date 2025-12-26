POŽAREVAC NA NOGAMA: Ceca Ražnatović održala veliki koncert i podigla publiku na noge (FOTO)

NAJVEĆA balkankska muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović održala je večeras veliki koncert u Požarevcu u dupke punoj dvorani.

Foto: Novosti

Na binu izašla u farmerkama i zelenom sakou. Foto: Novosti

Dvorana u Požarevcu je bila krcata i sve do poslednjeg mesta popunjeno, a publika je sa nestrpljenjem čekala da Ceca otpeva svoje najveće hitove. Foto: Novosti

Muzička zvezda je svojim stavom i gestom, pokazala da umetnost može biti i čin, kao i da najveći spektakl nije samo svetlo na bini, već i svetlo koje pokreće veru u dobro.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć