SPEKTAKULARNA ZAVRŠNICA: Željko Samardžić tri puta zapevao u Sava centru, publika oduševljena (FOTO)
BEOGRAD je večeras dobio još jedan muzički spektakl u riznici koncerata za pamćenje.
Naime, Beograđani su u punom Sava centru više nego srdačno dokazali, da im nije bilo dovoljno ni tri večeri muzike pop zvezde Željka Samardžića. Ovim koncertom je Samardžić istovremeno priveo kraju koncertnu sezonu 2025. godine u istom prostoru. Podsetimo, pre samo deset dana Samardžić je održao prva dva, uzastopna koncerta u istom prostoru, tokom kojih je sasvim očekivano zajedno sa svojim bendom i sjajnom publikom, napravio događaje za pamćenje.
Samardžić nije krio svoje oduševljenje do poslednjeg mesta svake večeri punom salom i bliskim kontaktom sa publikom, te je ponovio čuveni silazak u publiku, kojima je ispunio kao i svake godine dato obećanje- da će im ovo doslovno biti koncertne uspomene za ceo život. Sa druge strane Beograđani svakako nisu ostali imuni na hitovima bogat repertoar. Poklanjajući publici set od preko 37 pesama svake večeri, popularni pop pevač je pred sam kraj godine, večeras atmosferu doveo do usijanja.
U uzavreloj koncertnoj atmosferi i obavezno obećanje za neke nove susrete sa Beograđanima, popularni pevač je noćas posle gotovo tri sata svirke, završio sagu od tri tradicionlana novogodišnja koncerata u srpskoj prestonici.
