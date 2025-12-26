PREDNOVOGODIŠNJE DRUŽENJE: Željko Samardžić održao i treći koncert u Beogradu (FOTO)

POP zvezda Željko Samardžić održao je večeras i treći veliki solistička koncerta u Plavoj dvorani Sava centra.

Foto: Novosti

On je publici priredio nezaboravno veče za pamćenje koje je bilo ispunjeno lepo energijom, muzikom i pesmom. Foto: Novosti

Koncert je otvorio hitom "Srce porodično" koje je optevao kao glavnu numeru za potrebe serije "Porodično blago", a u toku večeri ređale su se numere kao što su "Zato kradem", "Grlica", "Sve je moje tvoje", "Beozobrazno zelene", "Ljubavnik" i druge... Foto: Novosti

Plava dvorana je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a većinu publike su činili mladi ljudi, te nema sumnja da je Željko postao fenomen mlađe generacije.

- Ja sam snove ostvario i puno mi je srce bilo večeras - rekao je Željko za "Večernje novosti" nakon koncerta.

