PREDNOVOGODIŠNJE DRUŽENJE: Željko Samardžić održao i treći koncert u Beogradu (FOTO)
POP zvezda Željko Samardžić održao je večeras i treći veliki solistička koncerta u Plavoj dvorani Sava centra.
On je publici priredio nezaboravno veče za pamćenje koje je bilo ispunjeno lepo energijom, muzikom i pesmom.
Koncert je otvorio hitom "Srce porodično" koje je optevao kao glavnu numeru za potrebe serije "Porodično blago", a u toku večeri ređale su se numere kao što su "Zato kradem", "Grlica", "Sve je moje tvoje", "Beozobrazno zelene", "Ljubavnik" i druge...
Plava dvorana je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a većinu publike su činili mladi ljudi, te nema sumnja da je Željko postao fenomen mlađe generacije.
- Ja sam snove ostvario i puno mi je srce bilo večeras - rekao je Željko za "Večernje novosti" nakon koncerta.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PADALE SU MASKE: Burna godina iza najatraktivnije takmičarke "Zvezda Granda" (FOTO)
26. 12. 2025. u 18:50
NEĆU LUKSUZ, VEĆ EMOCIJU: Goga Sekulić iznenadila javnost (FOTO)
26. 12. 2025. u 18:20
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)