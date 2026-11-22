SAČEKUŠA OD 50 LJUDI SA PALICAMA U GRČKOJ: Brutalno pretukli grupu mladića u parku, jedan pronađen bez svesti
DVOJICA mladića, starosti od 17 do 20 godina, prevezena su rano jutros u bolnicu u gradu Volosu, u centralnom delu Grčke, nakon što je grupu u kojoj su se nalazili, napalo više desetina osoba u parku u blizini centra grada, javlja televizija ERT.
Prema dostupnim informacijama, oko 50 osoba, od kojih su neke bile naoružane drvenim palicama, napalo je grupu od 10-ak mladića, prenosi Katimerini.
Najmanje četvorica napadnutih zadobila su udarce u glavu i telo, nakon čega su pali na zemlju, dok su ostali pobegli u okolne ulice. Jedan od mladića pronađen je u besvesnom stanju.
Meta napada navodno je bio 20-ogodišnjak koji se u parku nalazio sa prijateljima. On se ranije tokom istog dana navodno potukao sa trojicom mladića, nakon čega je dobio preteće poruke da će "platiti" zbog tog incidenta.
Prijatelji povređenih okupili su se ispred bolnice, gde su oko jedan sat posle ponoći stigli i njihovi roditelji. Policija je obaveštena o incidentu i istražuje okolnosti pod kojima je došlo do napada.
(Tanjug)
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