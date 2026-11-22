PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da mu je ocena ruskog predsednika Vladimira Putina važnija od pohvale američkog predsednika Donalda Trampa.

foto: Russian President Office / UPI / Profimedia

Tramp je tokom susreta u Šenženu prišao Peskovu, potapšao ga po ramenu i rekao mu da „odlično radi svoj posao“.

- Meni je uvek najvažnije da me naš predsednik bar ne grdi - rekao je Peskov.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov istakao je ranije da je bilo „prilično neočekivano“ čuti pohvalu njegovoj profesionalnosti od američkog predsednika Donalda Trampa tokom boravka u Kini.

Foto: Tanjug/yacheslav Prokofyev/Pool Photo via AP

Predsednik Rusije Vladimir Putin i lider SAD Donald Tramp sastali su se u četvrtak na marginama samita APEK-a u Šendženu.

(Sputnjik)

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