PESKOVU TRAMP DELIO KOMPLIMENTE, A ON GLEDA SAMO U JEDNOG ČOVEKA: Važno mi je da me Putin ne grdi
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da mu je ocena ruskog predsednika Vladimira Putina važnija od pohvale američkog predsednika Donalda Trampa.
Tramp je tokom susreta u Šenženu prišao Peskovu, potapšao ga po ramenu i rekao mu da „odlično radi svoj posao“.
- Meni je uvek najvažnije da me naš predsednik bar ne grdi - rekao je Peskov.
Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov istakao je ranije da je bilo „prilično neočekivano“ čuti pohvalu njegovoj profesionalnosti od američkog predsednika Donalda Trampa tokom boravka u Kini.
Predsednik Rusije Vladimir Putin i lider SAD Donald Tramp sastali su se u četvrtak na marginama samita APEK-a u Šendženu.
(Sputnjik)
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