DARKAN UBIO TETKU, PA SEBE: Porodična tragedija nedaleko od Foče

DARKO Mališ, zvani Darkan iz Foče, u nedelju je, kako se sumnja, u selu Barakovac, usmrtio tetku Milicu, a zatim počinio samoubistvo, potvrđeno je nezvanično iz policije.

Foto printskrin ATV

Darko je javnosti postao poznat pre nekoliko godina zbog svoje sličnosti sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, a prema nezvaničnim informacijama, ubistvo i samoubistvo počinjeno je hladnim oružjem.

Tela Milice Mališ i njenog sestrića Darka, nađena su u nedelju u porodičnoj kući. Policijskoj stanici Foča u nedelju, oko 17 časova, obratila se njihova poznanica, koja je rekla da od 22. oktobra sa njim nema kontakt, iako su se ona i Milica ranije svakodnevno viđale i čule.

Nakon toga policija je, uz prisustvo rodbine i prijatelja, ušla u kuću i zatekla dva beživotna tela.

Darko Mališ je postao javnosti poznat nakon fotografije pored groba komandanta SDG Željka Ražnatovića Arkana. Kako je sam pričao, zbog sličnosti sa Arkanom prozvali su ga Darkan.

Ljudi uočili slične crte lice MALIŠ je tvrdio da su ljudi počeli da primećuju njegovu sličnost sa Arkanom kada je došao u životno doba u kojem je bio i sada pokojni Ražnatović kada je postao poznat. Pričao je da su mu oni koji su lično poznavali Arkana govorili da su im crte lica identične. Pričao je da je imao neprijatnosti od strane hrvatskih carinika i da se dešavalo da ga se prolaznici u Beogradu uplaše.

- Kad sam jedne večeri kupovao burek, čovek koji je išao ulicom prebledeo je kad me video, novac mu je ispao iz ruke - pričao je Darkan.

- U roku od 24 sata, prijatelji su mi rekli da se pojavila slika na internetu i da je počelo da se priča da je Željko Ražnatović živ i da je došao da poseti svoj grob. I vrlo brzo je ta vest odjeknula Balkanom, nastao je jednostavno neki haos kojem se nisam nadao - pričao je svojevremeno Darko Mališ Darkan.

Arkanov grob je posetio i zapalio mu sveću po savetu jednog monaha. Zabolele su ga, kaže, ocene nekih medija da je to uradio da bi skrenuo pažnju javnosti.

- Govorili su da sam Darkan, koji kopira Arkana, oblačim se isto i dolazim da se slikam, da bih se, navodno, medijski eksponirao. Daleko od toga, nikad se ne bih na grobu mrtvog čoveka eksponirao - pričao je Darkan.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.