CIK POTVRDIO REZULTATE IZBORA U BiH: Sledi formiranje vlasti na svim nivoima

NOVI predsednik Republike Srpske u naredne četiri godine biće Savo Minić, a srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, definitivno su potvrdili rezultati opštih izbora u BiH koje je danas objavila Centralna izborna komisija.

Foto TANJUG/ FOTO SRNA / BORISLAV ZDRINJA

Potpredsednici Republike Srpske biće Ramiz Salkić iz SDA i Igor Balukčić iz HDZ 1990. Za hrvatskog člana Predsedništva BiH izabrana je Darijana Filipović, a za bošnjačkog Denis Bećirović, prenosi Srna.

Novi saziv Narodne skupštine Republike Srpske imaće 34 poslanika SNSD-a, 12 iz redova PSS-a i 10 iz SDS-a. Ujedinjena Srpska, koalicija DNS-NPS i koalicija SP-DEMOS i NDP imaće po pet mandata, Lista za pravdu i red i SPS po četiri mandata, Koalicija za državu je na tri mandata, dok je Republička stranka Srpske osvojila jedan mandat.

Kada je reč o raspodeli snaga u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH - SDA će imati devet mandata, SNSD šest, SDP BiH pet, HDZ BiH četiri, SBiH tri, DF, NiP, SDS i PSS po dva, a jedan mandat će imati Naša stranka, NES, Ujedinjena Srpska, Lista za pravdu i red, HDZ 1990, DNS-NPS i SP-DEMOS.

Nakon što je CIK danas doneo odluku o potvrđivanju i objavljivanju rezultata opštih izbora održanih 4. oktobra, počinju da teku zakonski rokovi za formiranje vlasti na svim nivoima.

(RT Balkan)

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