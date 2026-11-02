SARAJEVO VIŠE NE MOŽE DA ZAOBIĐE DODIKA: SNSD ima dvotrećinsku većinu, na redu je promena ustava

SNSD je napravio ozbiljan rezultat i u Narodnoj skupštini Republike Srpske imaće dvotrećinsku većinu, te je nezaobilazan faktor i za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, rekao je danas predsednik stranke Milorad Dodik.

Milorad Dodik foto BZdrinja

- Glavni cilj koji želimo da ostvarimo je da smo usmereni za traženje dvotrećinske većine koja je važna za promenu Ustava i četvrtog delegata za Dom naroda. Obezbedili smo broj poslanika za dvotrećinsku većinu - naveo je Dodik posle sednice Predsedništva SNSD-a.

On je rekao da će se na nivou Bosne i Hercegovine nastaviti saradnja sa HDZ-om, ali da "nikakvo partnerstvo ne dolazi u obzir sa strukturom kao što je Stranka za BiH".

Dodik je rekao da će Republika Srpska nastaviti da radi i ponašaće se u okviru opredeljenja da se prvenstveno u Republici Srpskoj uspostavi stabilna i sigurna vlast, a na nivou BiH samo ono što je potvrđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, prenosi Tanjug.

- Naša politika će se zasnivati na potpunom slovu Dejtonskog sporazuma i tražićemo da se sve odluke od ovakvih i onakvih visokih predstavnika povuku - rekao je Dodik.

On je rekao da se u BiH mora rešiti pitanje Ustavnog suda BiH i to pre formiranja Saveta ministara. Predložio je i da Ustavni sud BiH ima devet sudija, po tri iz svakog konstitutivnog naroda i da postoji zaštita interesa naroda.

- Moramo Republici Srpskoj da obezbedimo opstanak i bezbednost i da naša savremena Republika Srpska zaštiti svoje zemljište, šume, prirodna bogatstva i naš način života - dodao je Dodik.

On je istakao da Republika Srpska nije protiv poštovanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali onako kako je on napisan.

- Zaštita Ustava BiH je najbolja zaštita Bosne i Hercegovine. Mi smo branioci Ustava BiH. Tražićemo da svako ministarstvo u Savetu ministara BiH ima dva zamenika ministra i to su stvari o kojima ćemo razgovarati - rekao je Dodik.

Kako je naveo, do 15.novembra će biti održana sednica Narodne skupštine Republike Srpske, a Željka Cvijanović će 16. novembra preuzeti, odnosno obnoviti mandat u Predsedništvu Bosne i Hercegovine, prenose banjalučke "Nezavisne novine".

(RT Balkan)

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