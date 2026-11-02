SARAJEVO VIŠE NE MOŽE DA ZAOBIĐE DODIKA: SNSD ima dvotrećinsku većinu, na redu je promena ustava
SNSD je napravio ozbiljan rezultat i u Narodnoj skupštini Republike Srpske imaće dvotrećinsku većinu, te je nezaobilazan faktor i za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, rekao je danas predsednik stranke Milorad Dodik.
- Glavni cilj koji želimo da ostvarimo je da smo usmereni za traženje dvotrećinske većine koja je važna za promenu Ustava i četvrtog delegata za Dom naroda. Obezbedili smo broj poslanika za dvotrećinsku većinu - naveo je Dodik posle sednice Predsedništva SNSD-a.
On je rekao da će se na nivou Bosne i Hercegovine nastaviti saradnja sa HDZ-om, ali da "nikakvo partnerstvo ne dolazi u obzir sa strukturom kao što je Stranka za BiH".
Dodik je rekao da će Republika Srpska nastaviti da radi i ponašaće se u okviru opredeljenja da se prvenstveno u Republici Srpskoj uspostavi stabilna i sigurna vlast, a na nivou BiH samo ono što je potvrđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, prenosi Tanjug.
- Naša politika će se zasnivati na potpunom slovu Dejtonskog sporazuma i tražićemo da se sve odluke od ovakvih i onakvih visokih predstavnika povuku - rekao je Dodik.
On je rekao da se u BiH mora rešiti pitanje Ustavnog suda BiH i to pre formiranja Saveta ministara. Predložio je i da Ustavni sud BiH ima devet sudija, po tri iz svakog konstitutivnog naroda i da postoji zaštita interesa naroda.
- Moramo Republici Srpskoj da obezbedimo opstanak i bezbednost i da naša savremena Republika Srpska zaštiti svoje zemljište, šume, prirodna bogatstva i naš način života - dodao je Dodik.
On je istakao da Republika Srpska nije protiv poštovanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali onako kako je on napisan.
- Zaštita Ustava BiH je najbolja zaštita Bosne i Hercegovine. Mi smo branioci Ustava BiH. Tražićemo da svako ministarstvo u Savetu ministara BiH ima dva zamenika ministra i to su stvari o kojima ćemo razgovarati - rekao je Dodik.
Kako je naveo, do 15.novembra će biti održana sednica Narodne skupštine Republike Srpske, a Željka Cvijanović će 16. novembra preuzeti, odnosno obnoviti mandat u Predsedništvu Bosne i Hercegovine, prenose banjalučke "Nezavisne novine".
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
VELIKA POSETA DODIKA AMERICI: Danas putuje u SAD, a 11. novembra u Čikago
02. 11. 2026. u 14:40
KRATKO I JASNO: Dodik o NATO savezu
02. 11. 2026. u 08:36
DODIK STIŽE KOD TRAMPA: Sprema se veliko okupljanje MAGA pokreta na Floridi
01. 11. 2026. u 12:52
DODIK: Očekujem da saradnja Srpske i Srbije bude nastavljena na najvišem nivou
28. 10. 2026. u 11:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)