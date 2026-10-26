SOLARNE ELEKTRANE NIČU I PO NJIVAMA: U Srpskoj negativan trend uništavanja obradivog zemljišta
U SRPSKOJ postoji više od 2.300 solarnih elektrana i to je zvaničan podatak "Elektroprivrede RS". Ali, ono što je postalo veliki problem jeste da se solarne elektrane grade na plodnom i obradivom poljoprivredniom zemljišu u Lijevče polju, Semberiji i Posovini. Lokalne zajednice gde je napravljeno najviše elektrana su Gradiška, Laktaši, Srbac, Modriča, Šamac...
Na njivama gde se decenijama uzgajala pšenica, kukuruz, krompir, paprika i druge kulture sada su izgrađene na desetine solarnih elektrana. Zbog tog negativnog trenda u Vladi RS će preispitati dozvole koje su date firmama da grade solarne elektrane na poljoprivrednom obradivom zemljišu, poručio je predsednik SNSD Milorad Dodik.
Kaže da je plodno i obradivo zemljište jedan od najvažnijih resursa Srpske i nedopustivo je da lokalne zajednice ovlašćenja koja su dobila koriste da se takvo zemljište izdaju za izgradnju elektrana.
- Radi se o zloupotrebi koja odmah mora biti zaustavljena - ističe Dodik.
Očekuje da Vlada hitno reaguje i donese zakonske i podzakonske akte kako bi ova oblast bila detaljno regulisana.
Dozvole
REGULATORNA komisija za energetiku RS izdala je ove godine dozvole za proizvodnju električne energije za 56 solarnih elektrana. Elektrane su planirane na području Nevesinja, Vukosavlja, Rogatice, Pala, Ugljevika, ali i u Posavini kod Šamca i Modriče, gde se nalazi obradivo zemljište.
- Takođe očekujem da budu preispitane sve ranije odluke i da u svim slučajevima gde bude utvrđeno nezakonito postupanje bude pokrenut postupak i da odgovorni budu sankcionisani. Plodno zemljište mora da bude vraćeno u stanje kako bi moglo da se koristi za poljoprivredu, a zapuštene i neplodne parcele mogu se izdavati za izgradnju elektrana - ističe Dodik.
Ministarka poljoprivrede RS Anđelka Kuzmić osudila je ovaj trend i poručila da kvalitetno zemljište ne sme da se koristi za izgradnju solarnih elektrana. Zakonom je propisano da se poljoprivredno zemljište do četvrte klase ne može koristiti u druge svrhe.
Kuzmićeva je ukazala da je izdavanje dozvola za izgradnju malih solarnih elektrana u nadležnosti lokalnih zajednica, i da je upućen dopis da obrate pažnju na izdavanje tih dozvola.
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