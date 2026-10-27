SIRENE ODJEKNULE BANJALUKOM: Ovo je razlog

U ZNAK sećanja na razorni zemljotres koji je Banjaluku pogodio na današnji dan 1969. godine tačno u 09.11 časova oglasile su se sirene gradskog sistema za obaveštavanje i uzbunjivanje.

Foto: Novosti

Na današnji dan 1969. godine u zemljotresu jačine 6,6 stepeni po Rihteru poginulo je 15 ljudi, a povređeno više od hiljadu.

Ogromna materijalna šteta, pričinjena je na 86.000 stambenih jedinica.

Zahvaljujući velikoj solidarnosti stanovništva iz svih krajeva bivše Jugoslavije, ali i pomoći iz Evrope i sveta, Banjaluka je obnovljena.

Na Trgu Krajina u Banjaluci postavljena je ploča sa imenima stradalih u tadašnjem razornom zemljotresu.

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