SIRENE ODJEKNULE BANJALUKOM: Ovo je razlog
U ZNAK sećanja na razorni zemljotres koji je Banjaluku pogodio na današnji dan 1969. godine tačno u 09.11 časova oglasile su se sirene gradskog sistema za obaveštavanje i uzbunjivanje.
Na današnji dan 1969. godine u zemljotresu jačine 6,6 stepeni po Rihteru poginulo je 15 ljudi, a povređeno više od hiljadu.
Ogromna materijalna šteta, pričinjena je na 86.000 stambenih jedinica.
Zahvaljujući velikoj solidarnosti stanovništva iz svih krajeva bivše Jugoslavije, ali i pomoći iz Evrope i sveta, Banjaluka je obnovljena.
Na Trgu Krajina u Banjaluci postavljena je ploča sa imenima stradalih u tadašnjem razornom zemljotresu.
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