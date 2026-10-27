Republika Srpska

BANJALUČANI POGINULI U AMERICI: Tragedija u Severnoj Karolini, stradala dva muškarca, treći teško povređen

Н. Б.

27. 10. 2026. u 20:09

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DAVOR Barišić i Nemanja Ljepojević, iz Banjaluke, koji su se pre nešto više od decenije preselili u Sjedinjene Američke Države, nastradali su u saobraćajnoj nesreći u Šarlotu, u Severnoj Karolini.

БАЊАЛУЧАНИ ПОГИНУЛИ У АМЕРИЦИ: Трагедија у Северној Каролини, страдала два мушкарца, трећи тешко повређен

Foto Društvene mreže

Srđan Lazić, koji je bio sa njima u vozilu, tom prilikom je zadobio teške telesne povrede i trenutno se nalazi u bolnici, na odeljenju intenzivne nege.

Prema pisanju američkih medija, nesreća se dogodila kada je automobil u kojem su bila trojica prijatelja, sleteo sa puta i udario u drvo. Zasada nije poznato šta je prouzrokovalo ovu tragediju.

Iza Davora i Nemanje ostale su supruge i po dvoje maloletne dece. I povređeni Srđan je otac dvoje male dece. Kako bi pomogla porodicama u ovim teškim trenucima, parohija Svetog Simeona Mirotočivog u Šarlotu pokrenula je humanitarnu akciju putem platforme GoFundMe. Takođe, proglašena je trodnevna žalost na području ove parohije. Prikupljeni novac namenjen je pokrivanju troškova prevoza i sahrane stradalih mladića u Banjaluci, a deo će biti uplaćen za Srđanovo lečenje. 

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