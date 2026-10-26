U GALERIJI SEDAM TONA EMOCIJA:Izložba Pavla Golijanina u Kulturnom centru Trebinja
OKO 800 cigala, teških ukupno oko sedam i po tona, ispunilo je galeriju Kulturnog centra Trebinje, ali iza ove neobične umetničke postavke krije se mnogo više od materijala za gradnju.
Svaka opeka deo je lične priče umetnika Pavla Golijanina, čija je porodica, nakon izbeglištva, novi dom izgradila u Bijeljini.
Njegova samostalna izložba "Taktilna studija - dokumentarna skulptura", otvorena u Trebinju, pretvara građevinski materijal u svedočanstvo o gubitku, novom početku i potrebi čoveka da se veže za prostor u kojem ponovo gradi život.
Golijanin je na projektu radio od sredine maja, svakodnevno odlazeći u fabriku opeke u Bijeljini, gde je učestvovao u proizvodnji. Napravio je oko 3.000 cigala, a oko 800 je predstavljeno na izložbi.
Ideja je proistekla iz porodičnog iskustva i sećanja na oca.
- Naša kuća nalazi se u izbegličkom naselju. Meni je kao detetu delovalo da se otac preko tog materijala vezuje za podneblje i zemlju. Bio sam upoznat sa građevinskim materijalima, a shvatio sam da upravo u tome postoji umetnička priča - rekao je Golijanin.
Sećanje na oca
DOK je gradio kuću u izbegličkom naselju u Janji, otac Pavla Golijanina imao je potrebu da dodirne svaku ciglu. Taj prizor ostao je urezan u sećanje umetnika, koji je godinama kasnije u njemu prepoznao priču o čovekovoj potrebi da se poveže sa novim domom i zemljom na kojoj počinje život iznova.
Za njega je ovo najobimniji i najteži izložbeni projekat na kojem je radio. Osim fizičkog obima, poseban izazov bio je ulazak u sam proces proizvodnje i saradnja sa radnicima fabrike u Bijeljini.
- Bilo mi je veoma zanimljivo da sa radnicima prođem kroz proces rada. U mojoj glavi projekat je bio završen kada sam shvatio da ja to mogu da uradim - istakao je umetnik.
Izložba je otvorena do 8. novembra ove godine.
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