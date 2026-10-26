Republika Srpska

U GALERIJI SEDAM TONA EMOCIJA:Izložba Pavla Golijanina u Kulturnom centru Trebinja

Dubravko Curac

26. 10. 2026. u 05:00

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OKO 800 cigala, teških ukupno oko sedam i po tona, ispunilo je galeriju Kulturnog centra Trebinje, ali iza ove neobične umetničke postavke krije se mnogo više od materijala za gradnju.

У ГАЛЕРИЈИ СЕДАМ ТОНА ЕМОЦИЈА:Изложба Павла Голијанина у Културном центру Требиња

Foto KC Trebinje

Svaka opeka deo je lične priče umetnika Pavla Golijanina, čija je porodica, nakon izbeglištva, novi dom izgradila u Bijeljini.

Njegova samostalna izložba "Taktilna studija - dokumentarna skulptura", otvorena u Trebinju, pretvara građevinski materijal u svedočanstvo o gubitku, novom početku i potrebi čoveka da se veže za prostor u kojem ponovo gradi život.

Golijanin je na projektu radio od sredine maja, svakodnevno odlazeći u fabriku opeke u Bijeljini, gde je učestvovao u proizvodnji. Napravio je oko 3.000 cigala, a oko 800 je predstavljeno na izložbi.

Ideja je proistekla iz porodičnog iskustva i sećanja na oca.

- Naša kuća nalazi se u izbegličkom naselju. Meni je kao detetu delovalo da se otac preko tog materijala vezuje za podneblje i zemlju. Bio sam upoznat sa građevinskim materijalima, a shvatio sam da upravo u tome postoji umetnička priča - rekao je Golijanin.

Sećanje na oca

DOK je gradio kuću u izbegličkom naselju u Janji, otac Pavla Golijanina imao je potrebu da dodirne svaku ciglu. Taj prizor ostao je urezan u sećanje umetnika, koji je godinama kasnije u njemu prepoznao priču o čovekovoj potrebi da se poveže sa novim domom i zemljom na kojoj počinje život iznova.

Za njega je ovo najobimniji i najteži izložbeni projekat na kojem je radio. Osim fizičkog obima, poseban izazov bio je ulazak u sam proces proizvodnje i saradnja sa radnicima fabrike u Bijeljini.

- Bilo mi je veoma zanimljivo da sa radnicima prođem kroz proces rada. U mojoj glavi projekat je bio završen kada sam shvatio da ja to mogu da uradim - istakao je umetnik.

Izložba je otvorena do 8. novembra ove godine.

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