VUKU ZLATNIK GRADA TREBINJA: Uspeh koji je nadmašio granice

MIRKO Ćurić, gradonačelnik Trebinja upriličio je prijem za Vuka Jankovića, učenika Gimnazije "Jovan Dučić", koji je i ove godine ostvario izuzetne rezultate na najprestižnijim međunarodnim takmičenjima iz matematike i fizike.

Foto Grad Trebinje

Janković je na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju osvojio zlatnu medalju, i to na svom četvrtom učešću. Na svom prvom nastupu na Međunarodnoj fizičkoj olimpijadi u Kolumbiji, osvojio je bronzano odličje.

- To ništa ne bi bilo moguće bez stalne podrške koju sam imao, prvo od svojih roditelja, prijatelja, profesora, ali, naravno, i od Grada Trebinja. U tu podršku, čini mi se, u svakom trenutku mogu da računam - rekao je Janković.

Posebnu težinu njegovom uspehu daje činjenica da se na ovakvim takmičenjima znanje meri u konkurenciji najboljih mladih matematičara i fizičara iz celog sveta.

- Merite se nekim međunarodnim standardom, pošto na tim takmičenjima učestvuju predstavnici država koje su tradicionalno dobre u formalnim i prirodnim naukama. To su Kina, SAD, Rusija, Južna Koreja - naveo je Janković.

Ponosni u školi PONOS zbog Vukovih rezultata nije krio ni direktor Gimnazije "Jovan Dučić" Dobroslav Slijepčević, koji je istakao da mu posebno znači što je imao priliku da bude deo Vukovog obrazovnog puta. - Ogromno je zadovoljstvo što mogu da budem makar mali deo Vukovog obrazovanja i života - rekao je Slijepčević.

Ćurić je ocenio je da Vukov uspeh predstavlja istorijski rezultat na nivou BiH.

- Niko do sada nije napravio takav rezultat i to dovoljno govori o svemu što je postigao - rekao je Ćurić i kao znak zahvalnosti Vuku je uručio zlatnik sa grbom Grada Trebinja.

On je posebno naglasio značaj činjenice da Vuk na najvećim svetskim takmičenjima predstavlja i Trebinje i Gimnaziju "Jovan Dučić".