HEROJSKA BITKA KOJA JE SPASILA REPUBLIKU SRPSKU: U Novom Gradu obeležena 31. godišnjica odbrane zapadnokrajiških opština

- ODBRANA severozapadnih granica Republike Srpske septembru 1995. godine jedna od najznačajnijih herojskih bitaka u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i jedna od brojnih koja nije izgubljena.

Novi Grad obeležavanje foto SRNA

Ovo je poručio Predsednik Republike Srpske Siniša Karan u Novom Gradu, gde je obeležena 31 godina od odbrane severozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije.

Karan je istakao da se 18. i 19. septembra vodila bitka koja je mnogo više od odbrane severozapadnih granica Republike Srpske.

- Da su hrvatske snage uspele, Banjaluka i gotovo cela Republika Srpska ušla bi u novu fazu ratovanja. Pitanje šta bi se desilo - naveo je Karan.

On je dodao je ovo jedna od bitaka koja je pokazala da je najjači vojnik koji štiti svoju porodicu, svoju kuću.

- Zato je onaj borac koji se bori za slobodu, a srpski borac se uvek borio za slobodu, jači od svake agresorske sile - istakao je Karan.

Predsednik RS je rekao da se godišnjica odbrane severozapadnih granica Republike Srpske obeležava i sa ponosom, jer je ovo jedna od brojnih bitaka srpske vojske i srpskog naroda koja nije izgubljena. Ukazao je i da se 18. i 19. septembra sećamo sa tugom i ponosom.

- Sa tugom jer su stradali civili. Stradali su vojnici i policijaci ali i deca, mladi. Sa dužnim pijetetom danas im odajemo počast - rekao je Karan.

POGINULO 57 OSOBA Napad Hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. godine u 9.25 časova. Tokom dva dana ofanzive smrtno je stradalo 57 osoba, 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika MUP. Ranjeno je 17 civila, tri vojnika i jedan pripadnik MUP-a.

Pripadnici Vojske Republike Srpske uspeli su 19. septembra 1995. godine da potisnu Hrvatsku vojsku preko Une. Paralelno sa napadom na Novi Grad, hrvatska vojska je zajedno sa tzv Armijom BiH napala i Kozarsku Dubivu gde je takođe poražena. U Kozarskoj Dubici su za samo dva dana hrvatske agresije od dejstva artiljerije i u neposrednim borbama poginula 44 lica, i to 32 pripadnika dubičke brigade Vojske Republike Srpske i 12 civila.

U agresiji Hrvatske vojske 18. i 19. septembra 1995. godine na području Kozarske Dubice, Novog Grada, Kostajnice i Gradiške ubijena su 104 civila i vojnika, a pričinjena materijalna šteta je bila ogromna.

Nekadašnji komandant odbrane Kozarske Dubice Pantelija Ćurguz rekao je da su 18. i 19. septembar 1995. godine među najznačajnijim datumima u poslednjih nekoliko vekova istorije srpskog naroda na ovim prostorima.

- To su datumi koji su obezbedili da smo mi danas ovde i da ovim mladi ljudi žive slobodno u ovoj zemlji, da se usavršavaju, obrazuju i odrastaju. Bila je to odsudna odbrana u kojoj smo pobedili najelitnije jedinice Hrvatske vojske, snage za brzu intervenciju NATO pakta i delove snaga tzv. Armije BiH - rekao je Ćurguz.

"Hteli da završe započeto u Drugom svetskom ratu"

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac kaže da je napad hrvatske vojske na zapadnokrajiške opštine imao samo jedan cilj - da se završi ono što je započeto u Drugom svetskom ratu, odnosno da srpski narod nestane, da bude proteran sa tih prostora. On je dodao da u tome nisu uspeli i da je srpski narod sačuvao svoja vjekovna ognjišta.

Banjac je ukazao na važnost da se od zaborava sačuva istina o tome šta se desilo zapadnokrajiškim opštinama u septembru 1995. godine i da se ona prenese mlađim generacijama.

On je naglasio da su ovi gradovi u septembru 1995. godine odbranjeni snagom volje i života boraca.