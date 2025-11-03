U NEVESINJU POČELO PRIKUPLJANJE LIČNIH PRIČA IZ ODBRAMBENO-OTADŽBINSKOG RATA: Svedočenja za večnost
U SPOMEN-sobi pripadnicima Nevesinjske i Druge lake pešadijske brigade počelo je snimanje svedočenja članova porodica poginulih i nestalih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Memorijalni centar Republike Srpske otvorio je u Nevesinju osmi regionalni studijski centar za snimanje audio-vizuelnih svedočenja članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika iz Odbrambeno-otadžbinskog rata. Na osnovu memoranduma o saradnji, ovu aktivnost zajednički sprovode Memorijalni centar i Opština Nevesinje.
U novootvorenom centru već su zabeležena prva svedočenja bližih srodnika poginulih i nestalih sa područja nevesinjske opštine. Svedoci imaju priliku da ispričaju lične priče o svojim najmilijima kako bi njihova imena i sudbine bile trajno sačuvane od zaborava.
- Ovo je prilika da "oživimo" sve te ljude, da znamo da će priče o njima biti trajno pohranjene i da buduće generacije imaju poštovanje prema njima - rekla je Aljonka Dželetović, čiji je brat nestao u dolini Neretve.
Ona je dodala da je svedočenje težak, ali važan čin.
- Znam da je teško pričati i oživljavati bolne uspomene, ali to je način da se našim najmilijima sačuva sećanje i da ne odu u zaborav - poručila je Dželatovićeva.
Spomen-soba
SNIMANjE svedočenja preživelih srodnika odvija se u prostoru Spomen-sobe pripadnicima Nevesinjske i Druge lake pešadijske brigade, čime se dodatno čuva istorijsko pamćenje ovog kraja.
Iz Boračke organizacije Nevesinje istakli su da je projekat dug prema onima koji su podneli najveću žrtvu i prema njihovim porodicama.
- Ono što baca senku na ovaj projekat jeste činjenica da se svedočenja prikupljaju 30 godina kasnije, ali nikada nije kasno. Ako ne ostanu roditelji, ostaće njihova svedočanstva i uspomena na najmilije - rekao je Siniša Šipovac, predsednik Opštinske boračke organizacije Nevesinje.
Svedočiti mogu svi najbliži srodnici o stradanju u ratnim dejstvima od 1992. do 1995. godine, kao i ratni vojni invalidi. U bazu podataka biće uneti i materijalni dokazi koji se odnose na nestale i poginule.
- Mi, kao odgovorna opština, uz podršku Vlade Republike Srpske i Srbije, imamo obavezu da čuvamo sećanje na naše poginule sugrađane i njihove porodice i zato snažno podržavamo ovu inicijativu - izjavio je Milenko Avdalović, načelnik Opštine Nevesinje.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)