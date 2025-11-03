Republika Srpska

U NEVESINJU POČELO PRIKUPLJANJE LIČNIH PRIČA IZ ODBRAMBENO-OTADŽBINSKOG RATA: Svedočenja za večnost

Dubravko Curac

03. 11. 2025. u 05:00

U SPOMEN-sobi pripadnicima Nevesinjske i Druge lake pešadijske brigade počelo je snimanje svedočenja članova porodica poginulih i nestalih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

У НЕВЕСИЊУ ПОЧЕЛО ПРИКУПЉАЊЕ ЛИЧНИХ ПРИЧА ИЗ ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА: Сведочења за вечност

D. Curać

Memorijalni centar Republike Srpske otvorio je u Nevesinju osmi regionalni studijski centar za snimanje audio-vizuelnih svedočenja članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika iz Odbrambeno-otadžbinskog rata. Na osnovu memoranduma o saradnji, ovu aktivnost zajednički sprovode Memorijalni centar i Opština Nevesinje.

U novootvorenom centru već su zabeležena prva svedočenja bližih srodnika poginulih i nestalih sa područja nevesinjske opštine. Svedoci imaju priliku da ispričaju lične priče o svojim najmilijima kako bi njihova imena i sudbine bile trajno sačuvane od zaborava.

- Ovo je prilika da "oživimo" sve te ljude, da znamo da će priče o njima biti trajno pohranjene i da buduće generacije imaju poštovanje prema njima - rekla je Aljonka Dželetović, čiji je brat nestao u dolini Neretve.

Ona je dodala da je svedočenje težak, ali važan čin.

- Znam da je teško pričati i oživljavati bolne uspomene, ali to je način da se našim najmilijima sačuva sećanje i da ne odu u zaborav - poručila je Dželatovićeva.

Spomen-soba

SNIMANjE svedočenja preživelih srodnika odvija se u prostoru Spomen-sobe pripadnicima Nevesinjske i Druge lake pešadijske brigade, čime se dodatno čuva istorijsko pamćenje ovog kraja.

Iz Boračke organizacije Nevesinje istakli su da je projekat dug prema onima koji su podneli najveću žrtvu i prema njihovim porodicama.

- Ono što baca senku na ovaj projekat jeste činjenica da se svedočenja prikupljaju 30 godina kasnije, ali nikada nije kasno. Ako ne ostanu roditelji, ostaće njihova svedočanstva i uspomena na najmilije - rekao je Siniša Šipovac, predsednik Opštinske boračke organizacije Nevesinje.

Svedočiti mogu svi najbliži srodnici o stradanju u ratnim dejstvima od 1992. do 1995. godine, kao i ratni vojni invalidi. U bazu podataka biće uneti i materijalni dokazi koji se odnose na nestale i poginule.

- Mi, kao odgovorna opština, uz podršku Vlade Republike Srpske i Srbije, imamo obavezu da čuvamo sećanje na naše poginule sugrađane i njihove porodice i zato snažno podržavamo ovu inicijativu - izjavio je Milenko Avdalović, načelnik Opštine Nevesinje.

