VELIKA AKCIJA POLICIJE U REPUBLICI SRPSKOJ: Pretresi na 11 lokacija, uhapšeno sedam lica (VIDEO)

POLICIJSKI službenici UOTK u saradnji sa PU Banjaluka i Prijedor, uz asistenciju Jedinice Žandarmerije na području gradova Banjaluka i Prijedor realizovali su akciju kodnog naziva "Petlja" usmerenu na dokazivanje krivičnog dela "Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga".

Foto: Printskrin RTRS

U dosadašnjem toku akcije sedam lica je lišeno slobode, i vrše se pretresi na ukupno 11 lokacija po naredbama Okružnog suda u Banjaluci.

Lišeni slobode u akciji sprovedeni su u prostorije Uprave za organizovani i teški kriminalite MUP Srpske.

Pronađena je određena količina opojne droge, mobilni telefoni, dokumentacija, i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Navedena lica će nakon kriminalističke obrade uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu biti predata u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(RTRS)