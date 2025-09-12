BIJELJINA PAMTI ČUVENOG SLIKARA MIŠU LUKIĆA: Platna puna lepote i ljubavi

ČUVENI slikar Miša Lukić, rođeni Bijeljinac, mada odavno nije među živima, ostavio je dela za divljenje, čija se umetnička vrednost prepoznaje kao vrhunska na svakom platnu, koja su predstavljena na posthumnoj retrospektivnoj izložbi u Galeriji Bijeljina, koja je sabrala tri decenije njegovog stvaralačkog delanja.

foto V Mitrić

Izložbu su pomogli i podržali sugrađani koji su doneli slike velikog umetnika od svojih kuća, među kojima su prve nastale pre više od pet decenija na poslednje pre 22 leta.Prikazano je umetnikovo delo od ranih apstraktnih kompozicija do sjajnih pejzaža, kojima su se, i u vreme njegovog života, divili i radovali ljubitelji likovne umetnosti, ne samo u Semberiji i ne samo na levoj obali Drine.

Kćerka Miše Lukića, Zvjezdana Pejić, istakla je da je ova posthumna izložba njenog oca realizovana zahvaljujući inicijativi građana, koji su ustupili njegove radove i time omogućili da se izložba održi.

-Postoje slike iz njegovog ranog perioda stvaralaštva, čak iz gimnazijskih dana, pa sve do poslednjih godina njegovog stvaralaštva -rekla je slikareva kćerka Zvjezada Pejić. - Postoji dosta slika za koje smo mi kao porodica posebno vezani portreti, pejzaži i mnoge druge. Ovo je veliki događaj za našu porodicu, da se nađemo pred svim njegovim slikama.

Pred bijeljinskom publikom, koja baštini generacijama veliki broj ljubitelja slikarstva su dela rađena tehnikama ulje na platnu, ulje na drvetu, a među njima je nekoliko crteža na papiru.

Sjajni akademski slikar, kako kaže njegov prijatelj i saborac Semberac iz Međaša, Dušan Tomić, bio je i humanista, misionr dobrote, koji je umro u siromaštvu, kako je i živeo i stvarao čitav umetnički život.

-Retko je prodavao slike, već ih je nesebično poklanjao -priča Tomić. -Sećam se da je, pre skoro četiri decenije, kada sam krenuo sa brigadom da obnavljamo krajeve koje je oštetio zemljotres na Kopaoniku, da je poklonio sedam tek urađenih slika za narod Kušumlije.Mnogi drugi slikari, i to oni koji se ne mogu da porede sa Mišom, nevoljno su poklanjali i po jednu, a na naše ukazivanje da je dao sedam, odgovoravali bi da je „Miša lud“!?

Miša će da ostane i nepotkupljiv umetnik, koji je ljude i svet gledao svojim očima, a ne po narrudžbinama, kojih se, jednostavno, ježio.Ostala je anegdota da je od njega zatraženo da uradi portret jednog generala, koji mu je danima pozirao.I, sve je išlo po želi generala i njegove supruge, koja je tražila umetničko ovekovečenje njegog životnog saputnika.

-Miša je, naravno, portretu dao svoju, umetničku, crtu, sa detaljima koje svedoče kako je doživeo i generala i generalicu, što se njima nikako nije svidelo i onda su shvatili, ali jedva, da kod Miše pare i narudžbine ne znače ama baš ništa -priča Tomić. -Zanimljivo je da generalica umalo nije pala u nesvest kada ke videla svog smuža na platnu, koji je bio „kao preslikan“, ali sa detaljima koji svedoče o njegovim i njenim „crtama“ karaktera, bila zaprepašćena da umalo nije pala u nesvest.Mislim da će neko na ovu temu da napiše komediografski komad poput Nušićeve „Gospođe ministarke“.

Miša je izlagao širom zemlje, ali i Evrope i sveta gde je portretisao mnoge ljude, a znao je, najčešće, krajem dana, da sav dobijeni novac podeli prosjacima.A, Mišin grom je, na mesnom groblju u selu Amajlijama, bez nadgrobnog spomenika, koji je, juče, odmah posle promocije, poručio da se uradi njegov prijatelj Dušan Tomić. V.Mitrić