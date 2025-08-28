"VODITE GA VAMA, NEKA VAMA PROSIPA TAKVU VLADAVINU PRAVA" Dodik poslao oštru poruku
PREDSEDNIK Milorad Dodik prokomentarisao je danas odluku o prevremenim izborima u BiH na društvenoj mreži "Iks".
Dodik se oglasio na svom "Iks" nalogu i poručio:
- Gospodo iz OEBS-a, prestanite Srbe da tretirate kao da su juče sišli sa grane.
Prestanite da nas vređate pričama o vladavini prava, kada jedan Nemac sebe proglašava pravom i zakonom. Vodite ga u vaše države neka vama prosipa takvu vladavinu prava. Sve to što nama želite da podmetnete, primijenite kod sebe. I pustite nas priče o lažnim izborima. Srbi su svjesni da to što vi hoćete da im nametnete, nisu izbori za predsjednika, već za sarajevskog vezira u Republici Srpskoj. - naglasio je predsednik Dodik
