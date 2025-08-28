Republika Srpska

"VODITE GA VAMA, NEKA VAMA PROSIPA TAKVU VLADAVINU PRAVA" Dodik poslao oštru poruku

D.K.

28. 08. 2025. u 17:35 >> 17:40

PREDSEDNIK Milorad Dodik prokomentarisao je danas odluku o prevremenim izborima u BiH na društvenoj mreži "Iks".

ВОДИТЕ ГА ВАМА, НЕКА ВАМА ПРОСИПА ТАКВУ ВЛАДАВИНУ ПРАВА Додик послао оштру поруку

Foto: V. Tripić

Dodik se oglasio na svom "Iks" nalogu i poručio:

- Gospodo iz OEBS-a, prestanite Srbe da tretirate kao da su juče sišli sa grane.
Prestanite da nas vređate pričama o vladavini prava, kada jedan Nemac sebe proglašava pravom i zakonom. Vodite ga u vaše države neka vama prosipa takvu vladavinu prava. Sve to što nama želite da podmetnete, primijenite kod sebe.  I pustite nas priče o lažnim izborima. Srbi su svjesni da to što vi hoćete da im nametnete, nisu izbori za predsjednika, već za sarajevskog vezira u Republici Srpskoj. - naglasio je predsednik Dodik 

