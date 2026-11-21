Trener crno-belih srećan zbog sedme pobede u Evroligi.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Mučili su se košarkaši Partizana, patili u pojedinim momentima, ali su uspeli da dođu do jako važnog trijumfa protiv Bešiktaša (91:87). U paklenoj atmosferi hale "Pionir" morao je "parni valjak" da odigra i produžetak kako bi slomio otpor borbenih gostiju iz Istanbula, na čijoj klupi sedi selektor Srbije Dušan Alimpijević (40).

Iako je ključne poene u samoj završnici dao Karlik Džons, nema sumnje da su "iks faktori" bili Kajl Olmen, Alesandro Pajola i Tonje Džekiri. Priznaje to i trener Đoan Penjaroja (57).

- Ponosan sam na igrače i navijače. Sjajno je igrati u ovakoj atmosferi. Imali smo tešku utakmicu, protiv tima koji igra sjajno, pogotovo u gostima, a pritom ima izuzetne pojedince. Utakmica je bila 50-50, a Loni Voker je uništio sve ono dobro što smo uradili u poslednjoj deonici. Uspeli smo da se vratimo, da izdržimo i imamo razloga da budemo srećni - poručio je Penjaroja, a potom se dotakao "Pionira":

- Jeste drugačije, jer je manja hala i mnogo je glasnije. Ali, gde god da igramo, naši navijači su fantastični. Daju nam ogromnu podršku, prave sjajan osećaj za svakog profesionalca.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Španski stručnjak se potom dotakao pojedinaca i nije štedeo pohvale na njihov račun.

- Olmen je odigrao fantastičnu utakmicu, on je važan igrač za ovaj tim. Jaka je konkurencija na njegovoj poziciji, u poslednje vreme nije imao veliku minutažu, ali je pokazao da je spreman. Bio je dobar primer svima kako treba se igra. Od starta sezone imamo mnogo problema sa povredama, stalno kombinujemo, pa u poslednje dve-tri nedelje koristim više i Marinkovića. Tek se vratio iz jako teške povrede, duge pauze, ali zdrav je i polako podiže formu. Pogodio je važnu trojku, igrao odbranu, bio na skoku... Svi momcu su dali doprinos - naglasio je Penjaroja.