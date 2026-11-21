MESEC danas prelazi trinaest stepeni Ovna, znaka akcije, obrazujući izazovne aspekte sa Merkurom u Škorpiji i Venerom u Vagi i dobre aspekte sa Marsom i Jupiterom u Lavu.

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Trigoni sa Marsom i Jupiterom donose priliv energije, ambicije, hrabrosti, podstiču optimizam, entuzijazam, strastvenost, ali i neumerenost (jer Mars sve aktivira, a Jupiter sve uvećava).

Aspekti sa ovim planetama takođe donose podršku uglednih i uticajnih osoba, naročito onih koje se bave zanimanjima koja podrazumevaju uniformu. Ovi aspekti takođe donose uspeh sportistima, ali podstiču i interes za filozofiju i religiju.

Najviše će uticati na rođene sa podznakom i Suncem u drugoj i trećoj dekadi Ovna, Lava i Strelca.

Međutim, Mars i Jupiter se nalaze na južnom Mesečevom čvoru, što će najviše osetiti osobe sa ascendentom ili Suncem u trećoj dekadi Lava koje se već duže vreme bore sa nerešenim problemima iz prošlosti. One bi trebalo da izbegavaju burne reakcije i nagle odluke, a podršku mogu dobiti od Vage ili osobe koja poseduje smisao za diplomatiju.