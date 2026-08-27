U GREBENCU SE VATRA GASI I SRCEM: Meštani svakog dana kuvaju ručak za srpske i rumunske vatrogasce
DOK se u Deliblatskoj peščari već 22. dan vatrogasci neumorno bore sa vatrenom stihijom, stanovnici sela Grebenac, u opštini Bela Crkva, pronašli su svoj način kako da budu od pomoći.
Svakoga dana u prostorijama seoske osnovne škole kuvaju ručak za srspke vatrogasce i njihove kolege iz Rumunije, koji danonoćno dežuraju da se vatra ne vrati na rub ovog sela i ponovo ugrozi kuće. Spreme, kažu, i do stotinu obroka dnevno, koje im dopremaju na lice mesta.
-Kuvamo punog srca i za naše vatrogasce i za našu braću iz Rumunije. Oni uglavnom jedu suvu hranu, pa im ovo mnogo znači. Spremamo paprikaš, lovački gulaš, pečemo kobasice… Nabavili smo i kutije za distribuciju hrane, pa im ručak nosimo direktno na teren, jer zbog dežurstva ne mogu da napuste svoje položaje – kaže, za „Novosti“, Grebenčanka Aleksandra Popa.
U ovu akciju je bukvalno uključeno celo selo. Svako donosi namirnice koje ima u svom domaćinstvu – od svežeg povrća iz bašte do mesa i domaćeg hleba. Mese se i sveže kiflice, prave pogačice i sendviči.
-Meštani nam toliko izlaze u susret, da nemamo prave reči kojima da im se zahvalimo. Obezbeđuju nam kuvanu hranu i hladnu vodu. Stalno nas pitaju šta nam treba i odmah nam to donesu. Zaista nam to mnogo znači, a, s druge strane, osećamo njihovu zahvalnost što smo tu i što pomažemo da se vatra ugasi – kaže rumunski vatrogasac srpskog porekla Miladin Nedić, koji će sa svojim kolegama tu biti još pet dana.
Dolaskom 69 rumunskih vatrogasaca sa njihovom teškom mehanizacijom, Grebenčani su osetili veliko olakšanje. Kažu da sada mirnije spavaju, jer znaju da su oni konstantno na obodu sela i da ih čuvaju od vatre. Ipak, i dalje su na oprezu, jer nepredvidivi vetar može svakog časa ponovo da aktivira požar u njihovom ataru.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)