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U GREBENCU SE VATRA GASI I SRCEM: Meštani svakog dana kuvaju ručak za srpske i rumunske vatrogasce

Јелена Баљак
Jelena Baljak

27. 08. 2026. u 18:29

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DOK se u Deliblatskoj peščari već 22. dan vatrogasci neumorno bore sa vatrenom stihijom, stanovnici sela Grebenac, u opštini Bela Crkva, pronašli su svoj način kako da budu od pomoći.

У ГРЕБЕНЦУ СЕ ВАТРА ГАСИ И СРЦЕМ: Мештани сваког дана кувају ручак за српске и румунске ватрогасце

Foto: J.Baljak

Svakoga dana u prostorijama seoske osnovne škole kuvaju ručak za srspke vatrogasce i njihove kolege iz Rumunije, koji danonoćno dežuraju da se vatra ne vrati na rub ovog sela i ponovo ugrozi kuće. Spreme, kažu, i do stotinu obroka dnevno, koje im dopremaju na lice mesta.

-Kuvamo punog srca i za naše vatrogasce i za našu braću iz Rumunije. Oni uglavnom jedu suvu hranu, pa im ovo mnogo znači. Spremamo paprikaš, lovački gulaš, pečemo kobasice… Nabavili smo i kutije za distribuciju hrane, pa im ručak nosimo direktno na teren, jer zbog dežurstva ne mogu da napuste svoje položaje – kaže, za „Novosti“, Grebenčanka Aleksandra Popa.

U ovu akciju je bukvalno uključeno celo selo. Svako donosi namirnice koje ima u svom domaćinstvu – od svežeg povrća iz bašte do mesa i domaćeg hleba. Mese se i sveže kiflice, prave pogačice i sendviči.

-Meštani nam toliko izlaze u susret, da nemamo prave reči kojima da im se zahvalimo. Obezbeđuju nam kuvanu hranu i hladnu vodu. Stalno nas pitaju šta nam treba i odmah nam to donesu. Zaista nam to mnogo znači, a, s druge strane, osećamo njihovu zahvalnost što smo tu i što pomažemo da se vatra ugasi – kaže rumunski vatrogasac srpskog porekla Miladin Nedić, koji će sa svojim kolegama tu biti još pet dana.

Foto: J.Baljak

Rumunski vatrogasci

Dolaskom 69 rumunskih vatrogasaca sa njihovom teškom mehanizacijom, Grebenčani su osetili veliko olakšanje. Kažu da sada mirnije spavaju, jer znaju da su oni konstantno na obodu sela i da ih čuvaju od vatre. Ipak, i dalje su na oprezu, jer nepredvidivi vetar može svakog časa ponovo da aktivira požar u njihovom ataru.

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