"ANĐIN DAR" OD ANĐELKINOG SRCA : U Paraćinu odnedavno radi udruženje koje okuplja znalce i majstore domaće radinosti

RUČNI radovi kojim se bave najviše žene poput heklanja, pletenja i veza, praktično nikada ne izlaze iz mode, pa je Anđelka Pavlović (57), javnosti poznata po izradi hobotnica za prevremeno rođene bebe, dugo razmišljala o formiranju udruženja.

Foto: Z. Rašić

Trebalo je nekoliko godina da ideja sazri i da Anđelka dobije podršku istomišljenica, pa je tako nedavno osnovan „Anđin dar“, čije prostorije u Ulici vožda Krađorđa, u nastavku glavne paraćinske ulice, kroz stakleni izlog privlače pažnju prolaznika.

- Ideja je bila da okupimo kreativce i javno prezentujemo njihove radove koji su vrlo različiti. Osim heklanja i izrade pamučnih punjenih igračaka, čime se ja bavim, imamo i odlične pletilje, te rukotvorine nastale tkanjem, dekupažom i laser tehnikom – priča nam Anđelka, pokazujući nam police prepune različitih suvenira, čarapa, torbi, ponjavica, ukrasa, ručno pravljenih sapuna, dečjih igračaka...

Udruženje je u postupku registracije, ali je praktično već zaživelo. Prvo javno predstavljanje imali su u junu, kada su radionicom obeležili Svetski dan heklanja, predstavljajući ujedno široku paletu svojih rukotvorina. Anđelka je tako ispunila svoj san, uz veliku podršku prijateljica Danijele Vuković i Tanje Savić. Obe su takođe izuzetno kreativne i među prvim su članicama udruženja. Danijela je prava majstorica za pletenje čarapa neverovatnih žakar motiva, a njene rukotvorine tražene su i usred leta. Baš kao i Anđine heklane igračke, već viđene na brojnim manifestacijama u Paraćinu i van njega. Igračke su od pamučnog materijala i sa antialergijskim punjenjem, tako da su potpuno bezbedne za decu. Tanja takođe izrađuje igračke, ali specifične i u serijama.

Ove preduzimljive žene već su održale nekoliko radionica i pozvale sugrađane koji vole domaću radinost da im se pridruže i izlože svoje radove u prostoru udruženja. Jedan od ciljeva je i edukacija najmlađih, jer deca tako osim kreativnosti razvijaju i manuelnu veštinu. Anđelka objašnjava da udruženje neguje prvenstveno tradiciju heklanja, ali je i ostala domaća radinost poželjna, kao i saradnja sa drugim sličnim udruženjima širom Pomoravlja, koju polako uspostavljaju.

- Svi koji se bave nekom vrstom rukotvorina mogu da nam se jave, otvoreni smo za svaki vid druženja. Ono što ne znamo želimo da naučimo, a ono što znamo, želimo da mi naučimo druge – objašnjava sagovornica „Novosti“ koja se, nakon dugogodišnjeg rada u Staklari, kad je ostala bez posla, okrenula ručnom radu.

Udruženje „Anđin dar“ već je imalo zajedničku radionicu sa paraćinskim Udruženjem distrofičara, gde su radili pirografiju na drvetu, a uspostavljena je i saradnja sa udruženjem iz Jagodine koje okuplja osobe sa posebnim potrebama.

HEKLANjE HOBOTNICA - PREKRETNICA

Anđelka hekla od malih nogu, ali je prekretnica bila kad je počela da se bavi humanitarnim radom – izradom hobotnica za prevremeno rođene bebe.To nisu igračke već medicinska pomagala koja majušnim bebama u inkubatoru ulivaju sigurnost. Takvih pomagala do danas izradila je više od hiljadu i preko udruženja koja se time bave donirala klinikama koje imaju neonatološka odeljenja. Do tada je imala iskustvo samo u heklanju zavesa i stolnjaka, pa će naredne godine obeležiti vredan jubilej – deset godina kreativnog rada.