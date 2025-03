GRAD NA LITICI "RODIO" KORIDU: Ronda je najlepši mali grad u Španiji, poznat po mostu nad kanjonom El Taho i hrabrim toreadorima (FOTO)

RONDA je, kažu, najlepši mali grad u Španiji. Toliko magična da godišnje primi više od 200.000 turista, a ima tek oko 35.000 stanovnika.

Foto: Shutterstock

Pohode je namernici iz svih delova sveta, a razloga je mnogo: od litica na kojima se nalazi, preko božanstvene prirode i nepobitne činjenice da se u njoj "rodila" španska korida, do čuvenog, monumentalnog mosta Puente Nuevo (Novi most) visokog 100 metara i sagrađenog potkraj 18. veka koji je spojio dve strane kanjona El Taho.

Od Malage je Ronda udeljena nešto više od 100 kilometara. Vožnja do nje, strmim, uzanim putem, traje oko dva sata, ali baš dok traje to putovanje postaje jasno zašto je ovaj grad poznat i kao "sokolovo gnezdo", "grad na litici" i "grad okružen planinama". A kad ugledate novi most i sasvim uspravne litice koje spaja zastaće vam dah i učiniće vam se, samo na tren, da ga je neko samo tu spustio. I dok se turisti tiskaju po njemu i spuštaju ispod njega, načičkani kafići na stenama oko mosta nateraće vas da se upitate ko ih i kako gradi uz neizostavnu dilemu da li su stvarno dovoljno stabilni da u njima, mirno posmatrajući most, popijete kafu ili probate neko od tradicionalnih španskih, andaluzijskih jela.

Foto: J. Matijević Korida sa spomenikom biku

Ovo čudo od mosta, završeno je 1793, posle 40 godina gradnje tokom kojih je, nažalost, poginulo 50 radnika. Most je spojio obale kanjona, a Rondu podelio na stari i novi deo grada. Predanje kaže da je nesrećni arhitekta Novog mosta pao u kanjon El Taho samo nekoliko godina nakon što su radovi završeni, mada neki podaci ukazuju da je preminuo prirodnom smrću u Malagi 1802. Pre konačne izgradnje neimari su još jednom pokušali da spoje litice kanjona tridesetih godina 18. veka, ali se taj prvi most urušio posle samo šest godina, odnevši mnogo života. Ipak, i pored ovih neveselih istorijskih činjenica, Novi most je Rondu učinio prepoznatljivom, pa je tek u drugom planu istina da se korida rodila baš u Rondi.

Plaza de toros (Trg bikova) u Rondi, najstarija je u čitavoj Španiji i izgrađena je 1785. Arena može da primi 5.000 ljudi, a izgradio ju je isti arhitekta koji je podigao Novi most.

IMAJU I MUZEJ BANDITA U RONDI može da se poseti i Muzej bandita. U njemu se mogu videti predmeti, dokumenta i fotografije koji pričaju priču o svojevremeno najvećim banditima u gradu, koji su krali od bogatih i davali taj novac siromašnima. Među tim banditima bili su krijumčari, flamenko pevači pa i borci sa bikovima, a ovaj muzej otkriva neke tajne o njihovom životu.

Ovde je 1695. rođen i Francisko Romero, toreador koji je ustanovio većinu pravila koja i dan-danas postoje u borbi bikova, poput plašta i mulete. Njegov unuk Pedro Romero kasnije je postao jedan od najpoznatijih boraca sa bikovima u istoriji Španije. Svedočanstva o tome čuvaju se u Muzeju koride u Rondi. Ulaz u Muzej sa koridom plaća se devet evra, a još evro i po ukoliko želite vodiča.