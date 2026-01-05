Svet

NAPADNUTA KUĆA AMERIČKOG POTPREDSEDNIKA: Policija odmah reagovala

Ana Đokić

05. 01. 2026. u 13:14

KUĆA američkog potpredsednika Džej Di Vensa u Sinsinatiju u Ohaju napadnuta je u noći između nedelje i ponedeljka, a osumnjičeni je priveden.

НАПАДНУТА КУЋА АМЕРИЧКОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА: Полиција одмах реаговала

Foto: Alexandra Buxbaum / Shutterstock Editorial / Profimedia

Incident se dogodio u Vensovoj kući u naselju "East Walnut Hills".

Američka Tajna služba pozvala je policiju u 12:15 iza ponoći, nakon što je uočila osobu koja "trči prema istoku".

U ovom trenutku nema detalja o napadu, ali su na kući navodno polupani prozori.

Navodno Džej Di Vens i njegova porodica nisu bili u kući kada je izvršen napad.

