DRUGI DNEVNIK PAULINE P. STIŽE U DOMAĆE BIOSKOPE 22. JANUARA: Film u kom se prepoznaju generacije
JANUARSKI repertoar bogat je za još jedan fantastičan filmski naslov namenjen porodici i mladima.
Nakon velikog uspeha u regionu, ostavrenje Dnevnik Pauline P. dobija svoj sledeći nastavak DRUGI DNEVNIK PAULINE P, inteligentan i zabavan film koji ponovo režira Neven Hitrec, prikazujući radoznalu Paulinu koja se sada, u višim razredima škole susreće sa novim generacijskim i porodičnim izazovima.
Naša junakinja sada ima već jedanaest godina! Iako joj odrasli govore da joj je ovo „najbolji deo života“, Paulini se uopšte ne čini tako.
U petom razredu dočekaće je profesorka Mirković, stroga nastavnica geografije, kao i Marta iz 5.D, Paulinin prvi bully.
Uskoro će otkriti i da njena draga baka boluje od neizlečive bolesti. U borbi s nevoljama Paulina će se još jednom poslužiti šarmom i bujnom maštom i izvući jednu vrednu pouku, a to je da se život ne sastoji samo od pobeda.
Domaća publika i publika u regionu veoma dobro je prihvatila film, a reditelj navodi da je takav uspeh donekle prirodno nagoveštavao razmišljanje o nastavka priče:
- Moj unutrašnji osećaj je bio da nam svima, kao društvu nedostaje optimizma, energije, samouverenosti, ali i humora bez kojeg bi život bio nezamisliv. Zašto opet ne snimiti takav film, film posle kojeg ćemo se osećati dobro i sa smeškom izaći iz bioskopskih dvorana - naveo je Hitrec dodajući da je kreativni izazov svakog nastavka ostati svež i originalan.
- Uporište mi je bilo proces odrastanja glavne junakinje Pauline koja je sada dve godine starija, utoliko zrelija, sa novim životnim izazovima pred sobom. Ti novi motivi poput bullyinga u školi ili bakine bolesti otvorili su put prema emotivnijim situacijama i stanjima u kojima se našla cela Paulinina porodica.
Autori navode i da je ideja bila da ostanu ista deca glumci kao iz prvog dela filma, stoga je producentski gledano ovaj projekt bio trka s vremenom, jer deca rastu izuzetnom brzinom i strah da će biti starija u odnosu na svoje likove u scenariju bio je opravdan.
Ipak, mišljenja su da će se publika uveriti, gledajući Drugi dnevnik Pauline P., da je i dalje reč o deci, sa svojim karakterima, koji se bez problema uživljavaju u svoje uloge.
Katja Matković kao Paulina je upravo u Londonu na festivalu „UK film awards“ dobila nagradu za najbolju žensku ulogu, tako da je i to dokaz glumačkog kvalitete.
Uz njenu nagradu film je dobio još tri nagrade za najbolju komediju, najbolju muziku i najbolju scenografiju. Pored Katje uloge tumače i Ksenija Marinković u ulozi njene bake, Judita Franković, Igor Dunda i drugi.
„Drugi dnevnik Pauline P.“ zamišljen je kao film za celu porodicu, inteligentan i zabavan uvid u unutrašnji svet jedne nesvakidašnje devojčice - Pauline P i stiže u domaće bioskope 22. januara.
