"GVOZDENA KONJICA" UIGRANO I PRECIZNO POGAĐA SVAKU METU: "Novosti" na poligonu vojske Srbije u Nišu gde se odvija obuka posada tenka M-84

NA poligonu u Nišu, gde se odvija intenzivna obuka pripadnika 36. tenkovskog bataljona 3. brigade Kopnene vojske, svakodnevno se demonstriraju snaga, preciznost i uigranost srpskih tenkista.

foto: J. Ćosin

Priliku da iz prve ruke vidi kako izgleda jedan dan obuke srpske "gvozdene konjice" na moćnom tenku M-84 i sazna šta znači biti deo oklopnih jedinica Vojske Srbije imale su "Večernje novosti".

Dan na obuci počinje ranim jutrom kada pripadnici bataljona, posle jutarnje smotre i podizanja državne zastave, pristupaju pripremi svojih tenkova. Motori se pale, a buka snažnih mašina nagoveštava početak još jednog dana ispunjenog izazovima.

Profesionalni vojnici prolaze kroz različite nivoe taktičkih uvežbavanja, simulirajući realne borbene scenarije, dok komandiri vode računa o preciznosti i sinhronizaciji posada.

U okviru redovne obuke na poligonu, tenkisti uvežbavaju osnovne taktičke i kolektivne radnje tenkovskog voda. Tročlana posada: vozač, nišandžija i komandir tenka deluju kao jedan. Svaki pokret i svaka odluka utiču na ishod misije. Obuka podrazumeva poznavanje i rukovanje naoružanjem, taktičko manevrisanje, kao i veštine potrebne za održavanje tenka u optimalnom stanju.

Razvodnik Vojislav Nikolić, nišandžija tenka M-84, ističe da je za uspešnost u ovom poslu važan timski rad.

- Sinhronizacija preglednosti, brzine i pokretljivosti tenka u toku realizacije zadatka predstavlja moj najveći izazov. Na početku je sve delovalo kompleksno, što je otežavalo praćenje. Ipak, u našem bataljonu svi su spremni da pruže ruku pomoći i sve zadatke koje nam postave obavljamo zajedno. Na svim vežbama, kada imamo gađanja, svaki član posade doprinosi izvršenju misije - ističe on.

Desetar Igor Cvetković, vozač tenka sa dugogodišnjim iskustvom, naglašava da je osećaj upravljanja ovom moćnom mašinom izuzetan.

- Vožnja tenka je neverovatna, osećaj je pun adrenalina. Preciznost nišandžije, komandovanje komandira i moja vožnja kao vozača, sve je podjednako važno da bi tenk bio efikasan na terenu - priča za naš list on.

Njegova dužnost nije samo vožnja, već i održavanje tehničke ispravnosti tenka, kao i koordinacija sa ostalim članovima posade u borbenim i neborbenim zadacima.

Biti deo Oklopnih jedinica Vojske Srbije znači imati privilegiju i čast služiti svojoj zemlji, ali i mogućnost za profesionalni i lični razvoj. Osim dinamičnog i izazovnog posla, pripadnici Vojske Srbije uživaju u mnogim olakšicama i povlasticama: sigurnom zaposlenju, dobroj plati, mogućnosti odlaska u mirovne misije i karijernom napredovanju, uz mogućnost ranijeg odlaska u penziju i zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme.

- Pozivam sve mlade građane Srbije od 18 do 30 godina, uključujući i one koji do sada nisu služili vojni rok sa oružjem da se prijave za konkurs Vojske Srbije za prijem u oklopne, mehanizovane i artiljerijske jedinice - poručuje kapetan Uroš Martić.

Igor Cvetković, Uroš Martić, Vojislav Nikolić, Foto J. Ćosin

Tenkisti poštuju svoju tehniku, a za tenk M-84 kažu da je jedan od najpouzdanijih tenkova u upotrebi u svetu. Reč je o sredstvu dokazane izdržljivosti i otpornosti na bojištu, zahvalnom za upotrebu i respektabilnih vatrenih mogućnosti. Zahvaljujući, snažnom motoru i jednostavnom održavanju, kao i zavidnim vatrenim i manevarskim mogućnostima, ovaj tenk, kao i tenk T-72 ruske proizvodnje, na čijim je osnovama i nastao M-84, okosnica su oklopnih jedinica mnogobrojnih zemalja u okruženju i svetu. Za naše tenkiste, M-84 je simbol snage i izdržljivosti, kolektiva i prijateljstva za ceo život, a uz planiranu modernizaciju koju će realizovati domaća odbrambena industrija dodatno će se unaprediti performanse na bojištu, pre svega zaštita članova posade, kako su nam tenkisti više puta naglasili - najvećeg blaga Vojske Srbije.

Poziv za mlade snage

MINISTARSTVO odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurs za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske, mehanizovane i artiljerijske jedinice Kopnene vojske. Svi punoletni državljani Srbije starosti do 30 godina mogu da se prijave do 15. februara i steknu siguran posao s beneficiranim stažom, vojnim zdravstvenim osiguranjem i mogućnošću napredovanja. Vojnici će raditi na savremenoj tehnici: tenkovima, transporterima i artiljerijskim sistemima, razvijajući timski duh i psihofizičke sposobnosti, a službovaće u jedinicama i garnizonima za koje su se prijavili, u gradovima širom Srbije. Konkurs obuhvata različite profile radnih mesta, uključujući vozače, nišandžije, komandire i operatere na borbenim vozilima i artiljerijskim sistemima, a mogu se prijaviti i oni koji do sada nisu služili vojni rok sa oružjem. Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće upućeni na testove zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti, a proći će i odgovarajuću bezbednosnu proveru.