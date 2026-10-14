Ručak dana

GOVEĐE PEČENJE U BOGATOM SOSU: Recept za govedinu u bogatom sosu

Milena Tomasevic

14. 10. 2026. u 16:00

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Poslužite ga uz pire krompir, domaće njoke ili svež hleb kojim ćete pokupiti svaki kapljicu ukusnog sosa!

ГОВЕЂЕ ПЕЧЕЊЕ У БОГАТОМ СОСУ: Рецепт за говедину у богатом сосу

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1,2 kg goveđeg mesa od prsa, isečenog na tri veća komada
  • 1 glavica crnog luka, sitno iseckana
  • 4 čena belog luka, isečena na listiće
  • 2 šargarepe, krupno isečene
  • 500 ml goveđeg bujona
  • 2 kašike paradajz-pirea
  • 1 kašika Vusteršir sosa
  • 2 kašičice dimljene mlevene paprike
  • 1 kašičica sušenog timijana
  • 1 kašičica mlevenog crnog bibera
  • Malo ulja i soli po ukusu

Priprema:

Meso posolite i pobiberite. U ekspres loncu zagrejte malo ulja i zapecite komade sa svih strana, dok ne dobiju lepu smeđu koricu. Izvadite ih na tanjir. U istoj posudi propržite crni luk i šargarepu, a zatim dodajte beli luk i kratko promešajte.
Umešajte paradajz-pire, dimljenu papriku i timijan. Dodajte Vusteršir sos i goveđi bujon, pa dobro promešajte kako bi se sa dna posude oslobodili svi ukusni zapečeni ostaci. Vratite meso u lonac, zatvorite ga i kuvajte pod pritiskom oko 90 minuta, prateći uputstva proizvođača za bezbednu upotrebu.
Kada se pritisak bezbedno oslobodi, proverite da li je meso dovoljno mekano. Izvadite ga, a sos po potrebi dodatno prokuvajte bez poklopca dok se ne zgusne. Meso poslužite preliveno bogatim sosom, uz omiljeni prilog.

Prijatno!

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