GOVEĐE PEČENJE U BOGATOM SOSU: Recept za govedinu u bogatom sosu

Poslužite ga uz pire krompir, domaće njoke ili svež hleb kojim ćete pokupiti svaki kapljicu ukusnog sosa!

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Sastojci:

1,2 kg goveđeg mesa od prsa, isečenog na tri veća komada

1 glavica crnog luka, sitno iseckana

4 čena belog luka, isečena na listiće

2 šargarepe, krupno isečene

500 ml goveđeg bujona

2 kašike paradajz-pirea

1 kašika Vusteršir sosa

2 kašičice dimljene mlevene paprike

1 kašičica sušenog timijana

1 kašičica mlevenog crnog bibera

Malo ulja i soli po ukusu

Priprema:

Meso posolite i pobiberite. U ekspres loncu zagrejte malo ulja i zapecite komade sa svih strana, dok ne dobiju lepu smeđu koricu. Izvadite ih na tanjir. U istoj posudi propržite crni luk i šargarepu, a zatim dodajte beli luk i kratko promešajte.

Umešajte paradajz-pire, dimljenu papriku i timijan. Dodajte Vusteršir sos i goveđi bujon, pa dobro promešajte kako bi se sa dna posude oslobodili svi ukusni zapečeni ostaci. Vratite meso u lonac, zatvorite ga i kuvajte pod pritiskom oko 90 minuta, prateći uputstva proizvođača za bezbednu upotrebu.

Kada se pritisak bezbedno oslobodi, proverite da li je meso dovoljno mekano. Izvadite ga, a sos po potrebi dodatno prokuvajte bez poklopca dok se ne zgusne. Meso poslužite preliveno bogatim sosom, uz omiljeni prilog.

Prijatno!