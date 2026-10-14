GOVEĐE PEČENJE U BOGATOM SOSU: Recept za govedinu u bogatom sosu
Poslužite ga uz pire krompir, domaće njoke ili svež hleb kojim ćete pokupiti svaki kapljicu ukusnog sosa!
Sastojci:
- 1,2 kg goveđeg mesa od prsa, isečenog na tri veća komada
- 1 glavica crnog luka, sitno iseckana
- 4 čena belog luka, isečena na listiće
- 2 šargarepe, krupno isečene
- 500 ml goveđeg bujona
- 2 kašike paradajz-pirea
- 1 kašika Vusteršir sosa
- 2 kašičice dimljene mlevene paprike
- 1 kašičica sušenog timijana
- 1 kašičica mlevenog crnog bibera
- Malo ulja i soli po ukusu
Priprema:
Meso posolite i pobiberite. U ekspres loncu zagrejte malo ulja i zapecite komade sa svih strana, dok ne dobiju lepu smeđu koricu. Izvadite ih na tanjir. U istoj posudi propržite crni luk i šargarepu, a zatim dodajte beli luk i kratko promešajte.
Umešajte paradajz-pire, dimljenu papriku i timijan. Dodajte Vusteršir sos i goveđi bujon, pa dobro promešajte kako bi se sa dna posude oslobodili svi ukusni zapečeni ostaci. Vratite meso u lonac, zatvorite ga i kuvajte pod pritiskom oko 90 minuta, prateći uputstva proizvođača za bezbednu upotrebu.
Kada se pritisak bezbedno oslobodi, proverite da li je meso dovoljno mekano. Izvadite ga, a sos po potrebi dodatno prokuvajte bez poklopca dok se ne zgusne. Meso poslužite preliveno bogatim sosom, uz omiljeni prilog.
Prijatno!
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