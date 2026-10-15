NEVIĐENA BLAMAŽA AMERIKANACA! Hvale se moćnom mornaricom, pa stavili slike RUSKIH RATNIH BRODOVA! Mreže gore, svi im se SMEJU!

DOK su SAD obeležavale 251. godišnjicu, ponovio se već viđen scenario: američki političari su se utrkivali da čestitaju rođendan Ratnoj mornarici, uz patriotske poruke i – što je posebno zanimljivo – slike indijskih i ruskih ratnih brodova.

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

Američka ratna mornarica svake godine 13. oktobra slavi svoj rođendan. Taj datum obeležava dan kada je Drugi kontinetalni kongres odobrio opremanje dva naoružana plovila radi presretanja britanskih brodova za snabdevanje tokom Američke revolucije. Ta odluka dovela je do stvaranja Kontinentalne mornarice, snage koja je vremenom prerasla u današnju Ratnu mornaricu Sjedinjenih Država.

Kada su 13. oktobra počele da pristižu čestitke povodom rođendana Ratne mornarice, brojni američki zvaničnici pridružili su se slavlju, što je, međutim, rezultiralo nizom nezgodnih propusta na društvenim mrežama.

Tako je guverner Džordžije, Brajan P. Kemp, objavio poruku uz fotografiju tri elegantna siva ratna broda koja plove u formaciji.

⚡️Indian & Russian Warships Hog Online Limelight as U.S. Navy Turns 251! As the U.S. Navy turned 251 on Oct. 13, several politicians and groups marked the occasion with images of Indian and Russian warships instead of American ones. Georgia Gov. Brian Kemp posted INS Godavari, Brahmaputra, and Beas (a joint-exercise photo). Ohio Rep. Mike Dovilla, a Navy Reserve commander, used a photo of a Russian warship before deleting it. San Diego Mayor Todd Gloria shared the Soviet-era cruiser, Mikhail Kutuzov. The Freedom Caucus Foundation used INS Trikand. WSJ’s Dave Brown flagged the posts, sparking online mockery. The same image-verification slip has repeated for years—Indian, Russian, Thai, and Canadian vessels have all appeared in Navy birthday tributes. Visual similarity and rushed posts by staff are the usual explanations. STORY: — EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) October 14, 2026

Na prvi pogled, objava deluje sasvim uobičajeno, ali pažljiviji pogled otkriva da je reč o brodovima indijske ratne mornarice – na šta su ukazali Dejv Braun, zamenik šefa vašingtonskog dopisništva lista „Volstrit džurnal” (The Wall Street Journal), kao i vojni posmatrači.

Utvrđeno je da su u pitanju brodovi „INS Godavari”, „INS Bramaputra” i „INS Beas”, mada je u napomeni koju su dodali korisnici društvene mreže navedeno da je reč o razaračima klase „Kolkata” opremljenim vođenim raketama.

Uprkos kritikama, Kemp nije uklonio objavu.

@RightWingCope There’s also Ohio State Rep. Mike Dovilla who went with Russian warships this year. — Walt Wang (@waltywang) October 14, 2026

Još jedan zvaničnik, Majk Dovila, predstavnik države Ohajo, takođe je uputio čestitku putem platforme X: „Srećan rođendan, Ratna mornarico SAD. Ponosan sam na svoju službu u pomorskoj obaveštajnoj službi i zahvalan svima koji služe našoj naciji časno, hrabro i posvećeno. Hvala našim mornarima, veteranima i njihovim porodicama.”

Međutim, Dovila je – što je prilično zanimljivo – umesto američkog broda iskoristio sliku ruskog ratnog broda. Ovaj potez izazvao je posebnu pažnju, s obzirom na to da je on komandant u rezervnom sastavu Ratne mornarice, a ranije je služio i kao kapetan korvete (čin ekvivalentan činu *lieutenant commander* u američkoj mornarici).

Dovila je obrisao objavu nakon što su posmatrači ukazali na grešku.

U međuvremenu, gradonačelnik San Dijega, Tod Glorija, objavio je slike broda koji je identifikovan kao krstarica iz sovjetskog doba „Mihail Kutuzov” – plovilo koje danas služi kao muzejski brod i nalazi se u Novorosijsku, u Rusiji.

Foto: printskrin eurasiantimes.com

Da stvar bude još gora, Glorija je napisao: „San Dijego je ponosan vojni grad. Mornari i njihove porodice čine samo tkivo naše zajednice. Već 251 godinu, mornari hrabro odgovaraju na poziv naše nacije” – čime je dodatno istakao sopstveno neznanje.

U još jednom nizu propusta, organizacija „Fridom kokus faundejšon” (Freedom Caucus Foundation) – istraživački centar blizak Republikanskoj stranci – takođe je napravila grešku, upotrebivši sliku broda indijske ratne mornarice, „INS Trikand” (INS Trikand).





Greška koja se stalno ponavlja

Godine 2025, Muzej „Foka” (SEAL Museum) američke ratne mornarice objavio je sliku ruske raketne krstarice povodom obeležavanja 250. godišnjice osnivanja američke mornarice. Istovremeno, nekoliko izabranih zvaničnika, kao i različiti javni profili na društvenim mrežama, koristili su slike ratnih brodova indijske i ruske mornarice kako bi čestitali ovaj jubilej.



Članovi Predstavničkog doma Kajl Donahju, Arvind Venkat i Endi Haris u svojim objavama su koristili slike indijskih ratnih brodova, dok je senator Džim Bojd upotrebio sliku ruske krstarice kako bi odao počast američkoj mornarici povodom njenog rođendana.



Ovo su samo neki od brojnih propusta na društvenim mrežama koji su zabeleženi tokom prošle godine.



Slično tome, 2023. godine, članovi Predstavničkog doma Kori Mils i Dejvid Tron su u svojim čestitkama takođe prikazali slike ruskih ratnih brodova. S druge strane, fondacija „Sil legasi” (SEAL Legacy Foundation) – koja pruža podršku porodicama ranjenih i poginulih pripadnika američkih „Foka” (Navy SEALs) – takođe je iskoristila sliku ruskog broda, dok je zvanični nalog Ministarstva za unutrašnju bezbednost na platformi X objavio fotografiju kanadske fregate.



Situacija nije bila mnogo drugačija ni 2021. godine, kada je senator Džim Riš uputio iskrene čestitke povodom godišnjice američke mornarice, ali je uz njih priložio fotografiju broda koji je kasnije identifikovan kao patrolni brod klase „Patani” (Pattani), koji pripada Kraljevskoj mornarici Tajlanda, a koji je, po svemu sudeći, izgrađen u Kini. Foto: printskrin eurasiantimes.com Greška Pentagona umesto F-35 kineski J-35



Iako identifikacija brodova možda nije jača strana mnogih ljudi u Sjedinjenim Državama, situacija nije mnogo bolja ni kada je reč o borbenim avionima. U velikom propustu koji je izazvao neprijatnost, Kancelarija za zajedničke programe (JPO) Pentagona je prošle godine, u objavi povodom Dana veterana, postavila sliku kineskog „stelt” lovca J-35A umesto američkog lovca F-35. „Danas, kao i svakog drugog dana, zahvaljujemo svim veteranima i onima koji su trenutno u službi na njihovom doprinosu i žrtvovanju”, navodi se u objavi zvaničnika Pentagona. Međutim, nakon što su se, usled ove bizarne greške, pojavile brojne kritike, kancelarija je uklonila objavu.



Tokom 2023. godine, članica Predstavničkog doma Ana Paulina Luna — koja je i sama veteranka Ratnog vazduhoplovstva SAD (USAF) — objavila je na društvenim mrežama X i Instagram grafiku povodom rođendana američkog Ratnog vazduhoplovstva, na kojoj su bile prikazane siluete ruskih lovaca MiG-29. Istoričari Ratnog vazduhoplovstva i vojni analitičari su odmah ukazali na grešku, nakon čega je političarka uklonila objavu, a odgovornost za propust pripisala jednom od svojih mlađih saradnika.

Godine 2021. senatorka Sindi Hajd-Smit iz Misisipija napravila je sličan propust kada je čestitala rođendan Komandi rezervnog sastava Ratnog vazduhoplovstva SAD (US Air Force Reserve Command), uz grafički prikaz koji je prikazivao ruske jurišne avione tipa Su-34 „fulbek”. „Srećan 73. rođendan @USAFReserve! Zahvalna sam svim rezervistima koji su uvek spremni da služe našoj naciji”, napisala je Hajd-Smit na platformi X, uz sliku četiri aviona Su-34 u letu.



Naravno, objavu je uklonila nakon što su je korisnici interneta ismejali zbog te greške.



Ipak, dr Rob Li sa Kraljevskog koledža u Londonu (King’s College London), stručnjak za ratne studije, tada se našalio da je objava Hajd-Smit-ove deo „nacionalne razonode” među Amerikancima – mešanja ruskog naoružanja sa sopstvenim.



U još apsurdnijem slučaju iz 2021. godine, zvanični nalog Južne komande (SOUTHCOM) objavio je čestitku za rođendan Ratnog vazduhoplovstva SAD, na kojoj su se, međutim, nalazile siluete ruskih lovačkih aviona „Suhoj” Su-27.



U isto vreme, jedan od naloga povezanih sa operacijom „Inherent rizolv” (Operation Inherent Resolve) objavio je fotografiju dva američka mornarička aviona „Boing” F/A-18E/F „super hornet” uz čestitke Ratnom vazduhoplovstvu, što je dovelo do još jedne neprijatne situacije.



Slično tome, u okviru kampanje Donalda Trampa za reizbor 2020. godine, objavljen je oglas pod nazivom „Podržite naše trupe” („Support Our Troops”), koji je bio propraćen fotografijom ruskih lovaca „MiG-29” kako lete iznad vojnika naoružanih puškama tipa „Kalašnjikov”. Kao što se i očekivalo, vazduhoplovni stručnjaci su to masovno ismejali, ističući da je očigledno reč o letelicama koje nisu američke.



Vojni analitičari već dugo ukazuju na uzroke ovih učestalih grešaka. Na primer, savremeni ratni brodovi i borbeni avioni dele određene vizuelne karakteristike – sivu boju, ugaone nadgradnje i slične radarske jarbole – zbog čega ljudima koji nisu stručnjaci za tu oblast može biti teško da ih na prvi pogled razlikuju.



Osoblje koje radi pod pritiskom rokova retko odvaja vreme da proveri oznake na trupu ili druge specifične karakteristike, što pretvara ovaj postupak u svojevrstan, mada bezazlen, ali i veoma indikativan propust.

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