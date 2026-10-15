VUČIĆ O BLOKADERIMA: Pokušavaju da nam razjedine porodice i podele društvo
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obraćajući se na mitingu u Lazarevcu kazao je da niko do sada nije heto da podeli društvo.
Zamislite da kažem da idete negde da sprečite nekoga da govori. Stideo bih se toga. Vi biste isto to rekli. Od kad nam se to dogodilo, šta su nam to napravili sa zemljom. Ko su ti ljudi koji su pokušali da nam razjedine porodice? Je l moguće da je toliko novca spolja došlo da su nam toliko pomutili svest, da su oni svi fini, da nas oni nauče šta da mislimo o politici. Nešto se čudno dogodilo. Pre 30 godina u Lazarevcu ljudi se svađali, ali nikada se nešto ovako nije dešavalo. Niko nikad nije hteo da nam podeli društvo, da nam blokiraju škole, fakultete, bolnice. Koji to majka i otac ne žele da im deca idu u školu, na fakultet. Plaćaju te profesore, školarinu, stanarinu. Oni su nas ubedili da je volje da Srbija stane, nego da radimo. Gradili smo Srbiju u teškim uslovima, da vidimo kako da gradimo Vožd Karađorđe koji znači život za Srbiju. Neko je morao da radi, dok su oni blokirali Srbiju. Od Aljbina Kurtija, Mila Đukanovića, svakoga da podrže. Videli ste kad Ana Brnabić ptia glavnog blokadera Baucala, hoće li da uvede sankcije Rusiji. "Naša je odluka da to nije dobro, ali sa druge strane imamo obaveze prema EU". Uvešćemo sankcije Rusiji dva dana pošto pobedimo na izborima, da vam prevedem. Što nam to ne kažete u lice. 4 i po godine sam izdržavao sve pritiske, ali nismo uveli sankcije Rusiji i držali smo se politike koja je bila naše samostalno odlučivanje. Šta mislite zbog čega je predsednik Putin rekao "Nadam se da će sledeći premijer biti Aleksandar Vučić". Zna Putin šta mu spremaju.
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