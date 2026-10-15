SASTANAK U MAJAMIJU: Američke opcije Evropi

IZASLANIK američkog predsednika Stiv Vitkof i američki biznismen Džared Kušner predložili su predstavnicima EU da delimično odmrznu rusku imovinu kako bi se ponovo pokrenuli pregovori o rešavanj ukrajinskog sukoba.

foto: Will Oliver / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

To je objavio „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na sopstvene izvore.

Sastanak je održan prošle nedelje u Majamiju. Vitkof i Kušner su delegacijama iz Velike Britanije, Francuske i Nemačke, kao i predstavnicima NATO-a i EU, predstavili nekoliko opcija za deblokiranje ruske imovine.

Jedan od razmatranih mehanizama bio je stvaranje posebnog finansijskog instrumenta pod kontrolom Vašingtona. Prema publikaciji, inicijativa je razmatrana u kontekstu razvoja uslova mirovnog sporazuma.

Evropski pregovarači nisu podržali američki plan. Međutim, postupak za deblokiranje imovine i njihova naknadna upotreba ostaju na dnevnom redu i na njima se još uvek radi.

(alo.rs)