Lavrov: "Vučić je veliki političar sa iskustvom"

MINISTAR spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov istakao je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić čuva bratske odnose Beograda i Moskve, kao i prijateljske odnose sa Pekingom, što i jeste izbor srpskog naroda, a da pritom ne ugrozi ekonomski put Srbije.

- Predsednik Aleksandar Vučić, u razgovorima sa predsednikom Vladimirom Putinom, više puta je izjavio da evropsku perspektivu vidi prvenstveno u smislu ekonomskih interesa Srbije, njenih interesa za integraciju u infrastrukturu koju je stvorila Evropska unija. Međutim, taj interes će uvek biti realizovan bez ugrožavanja odnosa sa Rusijom, jer srpski narod – kako pokazuju sve ankete javnog mnjenja – istorijski ima veoma pozitivan odnos prema Ruskoj Federaciji, kao i prema Narodnoj Republici Kini - rekao je Lavrov.

Predsednik Vučić je više puta izjavio da se neće pridružiti Evropskoj uniji pod uslovima koji su antiruski, podseća ruski ministar.

- Poštujemo ovaj stav. Ali čujemo i šta Evropa govori. Srbiji govore 'možete da nastavite' – sada su, čini mi se, zamrznuli proces – 'možete da nastavite pregovore o pristupanju ako ispunite dva uslova: priznajte nezavisnost tzv. Kosova – što je dovoljno da se razume antisrpska priroda stava Brisela i drugo, morate se pridržavati svih, bez izuzetka, sankcija koje Evropska unija uvodi protiv Ruske Federacije'. To je sve. Drugim rečima, pokušavaju da pretvore Srbiju u neku vrstu tampon zone za konfrontaciju sa Rusijom - objasnio je Lavrov.

Prema rečima šefa ruske diplomatije, za razliku od Evropske unije, Rusija je zainteresovana da na Balkanu postoji infrastruktura koja ujedinjuje – ekonomska, kulturna i svaka druga.

- I istoj stvari — istom cilju ujedinjenja i dovede uzajamnu korist do maksimuma — teži kineska inicijativa 'Pojas i put', koja je takođe veoma popularna na Balkanu i aktivno se promoviše. Stoga smo mi, naravno, kao i Narodna Republika Kina, za srpski narod.

Ne sumnjam da ćemo poštovati izbor upravo srpskog naroda. On se mora pitati kakvu budućnost vidi za sebe. I predsednik Vučicć to odlično razume, oseća raspoloženja svojih građana kao veliki političar sa iskustvom - zaključio je Lavrov.