Nema slanine bez mesa: Nova pravila na tržištu hrane
EVROPSKA unija uvodi nova pravila na tržištu hrane koja će se odnositi ne samo na države članice već i na sve koji izvoze na to tržište.
U skladu sa tim, nazivi poput "slanina" ili "odrezak" ne mogu da se koriste za proizvode koji ne sadrže meso.
Sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije Nenad Budimović ističe da je ovo logičan sled regulative jer su meso i mleko, kako kaže, uvek u fokusu jer su najosetljiviji – od proizvodnje do konzumacije.
- Cilj je da se zaštite i proizvođači i potrošači. Poseban fokus je na trgovačkim ugovorima između proizvođača i velikih trgovinskih lanaca - objašnjava Budimović za RTS.
Očekuje se promene u načinu pakovanja proizvoda, uključujući smanjenje upotrebe plastike.
Kada je reč o srpskim proizvođačima, Budimović ocenjuje da su oni koji već izvoze u Evropsku uniju uglavnom spremni.
- Oko 90 odsto poslovanja već je usklađeno sa pravilima Evropske unije. Neki naši standardi su čak i stroži. Najveći izazov biće ulaganja u ekologiju i novu ambalažu - ističe Budimović.
Iako se nove regulative uvode sa ciljem uređenja tržišta, njihov efekat na cene hrane gotovo je izvestan.
- Poskupljenja su neminovna, ne samo zbog regulative već i zbog rasta cena energenata, đubriva i problema u transportu - upozorava Budimović.
(BizPortal)
