Love Srbe da zapečate "istinu": Rezolucija iz Prištine otvara prostor za novu fazu progona naših sunarodnika na KiM
PRIŠTINA godinama gradi lažni narativ o isključivoj ugroženosti Albanaca na KiM, a sada je novim dokumentom, usvojenim prošle nedelje u parlamentu, otišla i korak dalje: rezolucija "o zaštiti istorijske istine i dostojanstva žrtava rata" pokušaj je da se "zapečati" jedna verzija prošlosti, uz pretnje sankcijama za svako drugačije tumačenje.
Umesto da otvori prostor za preispitivanje i svih spornih događaja iz 1998. i 1999. godine, od Račka pa nadalje, rezolucija, po oceni sagovornika "Novosti", ima za cilj da opravda rat i zločine terorističke OVK, da Srbe proglasi isključivim krivcima, a Albance jedinim žrtvama. I ono što je najopasnije, dokumentom se zahtevaju nove istrage, hapšenja i suđenja za navodne ratne zločine nad Albancima, kao i kažnjavanje onih koji ih "negiraju ili umanjuju", što je praktično otvaranje nove faze progona i lova na Srbe.
Za rezoluciju su glasali poslanici svih albanskih političkih stranaka, a dokument predviđa i uvođenje kazni za dela koja podrazumevaju "kršenje dostojanstva žrtava", uključujući, kako se navodi, odobravanje ili opravdavanje "zločina Srbije na Kosovu" i širenje "srpske propagande".
Istoričar iz Gračanice Aleksandar Gudžić ocenjuje da je reč o političkoj instrumentalizaciji prošlosti, kojom se produbljuju podele i onemogućava bilo kakav iskren dijalog.
- Ovaj dokument pokazuje kakve su političke prilike na KiM i da je nacionalizam ono što ujedinjuje albanske političke partije, odnosno da je to jedino što mogu da ponude biračima. Gradi se mit o isključivo albanskoj žrtvi i srpskoj krivici, što dodatno urušava poverenje između dva naroda. Takođe, dovodi se u pitanje sloboda govora, jer svako ko želi da se bavi istorijom rata na Kosmetu rizikuje da bude osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu - upozorava on.
Zatvorske kazne zbog Račka
IAKO pravnici ukazuju da rezolucija "o istini o ratu na Kosovu" sama po sebi ne može biti pravno obavezujuća, jer Evropska konvencija o ljudskim pravima garantuje slobodu izražavanja, sagovornici "Novosti" podsećaju da je na KiM i do sada bilo kažnjavanja zbog iznetih stavova. Najupečatljiviji primer je bivšeg ministra u vladi u Prištini Ivana Todosijevića, koji je osuđen zbog izjave da je slučaj Račak izmišljen i fabrikovan povod za bombardovanje.
Pravni stručnjaci, međutim, ukazuju da rezolucija trenutno nema obavezujuću snagu. Advokat Ljubomir Pantović za "Novosti" ističe da je reč o političkom aktu koji može dobiti pravno dejstvo tek ukoliko njegove odredbe budu ugrađene u krivični zakon.
- Samo ono što je propisano zakonom može biti predmet krivične odgovornosti, tako da ovaj dokument zasada nema neposredne posledice - objašnjava on.
Ipak, ne isključuje se mogućnost da u narednom periodu uslede zakonske izmene, što bi moglo otvoriti prostor za šire tumačenje krivičnih dela, uključujući i sankcionisanje izraženih stavova. Upravo to, kako upozoravaju advokati, budi bojazan da bi se pod plaštom "zaštite istine" mogla ograničiti sloboda govora.
Iz Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na KiM poručuju da je ova rezolucija nastavak nastojanja da se negiraju srpske žrtve i nametne jednostrana slika sukoba. Upozoravaju da se time stvara iskrivljen narativ i stradanje Srba potiskuje u drugi plan.
