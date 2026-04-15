Sudar titana za polufinale! Može li Real da uzvrati udarac moćnom Bajernu? Zicer za Engleze!
Na programu revanš utakmice četvrtfinaa Lige šampiona.
Posle sinoćnjih mečeva poznati su prvi polufinalisti ovosezonskog izdanja najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja.
Madridski Atletiko i branilac titule Pari sen Žermen, plasirali su se među četiri najbolje ekipe, a nakon večerašnjih okršaja znaće se svi parovi Lige šampiona.
Spektakl je u Minhenu, gde će najtrofejniji klub Starog kontinenta, Real Madrid pokušati da nadokanti gol minusa sa "Bernabeua", gde su pre osam dana Bavarci slavili rezultatom 2:1.
Čast "kraljevića" spasio je Vinisijus Žunior, koji će i večeras biti u timu "belih".
S druge strane, Bajern je u apsolutnoj prednosti. Nemački gigant igra najbolji fudbal ove sezone u Evropi, pa su ligaški deo takmičenja završili odmah iza Arsenala.
Na putu do četvrtfinala izbacili su Atalantu u dvomeču s ubedljivih 10:2 (6:1, 4:1), dok su u Bundesligi odavno odbranili šampionsku titulu.
Bajern i Real sastaju se 30. put u Ligi šampiona (računajući i nekadašnji KEŠ). Evropski klasik datira najčešće u elitnom klupskom takmičenju, ali nikad nisu imali priliku da se sastanu u borbi za "ušati pehar"!
Neće se to desiti ni ovog puta, još je u sećanju njihovo polufinale iz sezone 2023/24. kada je prošao Real sa ukupnih 4:3 (2:2, 2:1). U društvo četiri najbolja 2025/26. zakoračio je prvak Nemačke, koji je iz Španije doneo prednost za revanš (2:1).
- Za mene je igranje za Real dar od Boga. Igram na najboljem stadionu na svetu, u zemlji koja je jedna od najboljih što se tiče fudbala - rekao je Kilijan Mbape, najbolji strelac Lige šampiona s 14 postignutih pogodaka.
U drugom meču sastaju se Arsenal i Sporting. "Tobdžije" su iz Lisabona donele pobedu u 90. minutu, pa je portugalski predstavnik gotovo u nemogućoj misiji 1:1.
BONUS VIDEO: Spektakularan doček! Kilijan Mbape predstavljen u Realu iz Madrida
