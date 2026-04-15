Sudar titana za polufinale! Može li Real da uzvrati udarac moćnom Bajernu? Zicer za Engleze!

Na programu revanš utakmice četvrtfinaa Lige šampiona.

Laurent Lairys / PsnewZ / Profimedia

Posle sinoćnjih mečeva poznati su prvi polufinalisti ovosezonskog izdanja najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja.

Madridski Atletiko i branilac titule Pari sen Žermen, plasirali su se među četiri najbolje ekipe, a nakon večerašnjih okršaja znaće se svi parovi Lige šampiona.

Spektakl je u Minhenu, gde će najtrofejniji klub Starog kontinenta, Real Madrid pokušati da nadokanti gol minusa sa "Bernabeua", gde su pre osam dana Bavarci slavili rezultatom 2:1.

Čast "kraljevića" spasio je Vinisijus Žunior, koji će i večeras biti u timu "belih".

S druge strane, Bajern je u apsolutnoj prednosti. Nemački gigant igra najbolji fudbal ove sezone u Evropi, pa su ligaški deo takmičenja završili odmah iza Arsenala.

AP Photo/Bernat Armangue

Na putu do četvrtfinala izbacili su Atalantu u dvomeču s ubedljivih 10:2 (6:1, 4:1), dok su u Bundesligi odavno odbranili šampionsku titulu.

Bajern i Real sastaju se 30. put u Ligi šampiona (računajući i nekadašnji KEŠ). Evropski klasik datira najčešće u elitnom klupskom takmičenju, ali nikad nisu imali priliku da se sastanu u borbi za "ušati pehar"!

Neće se to desiti ni ovog puta, još je u sećanju njihovo polufinale iz sezone 2023/24. kada je prošao Real sa ukupnih 4:3 (2:2, 2:1). U društvo četiri najbolja 2025/26. zakoračio je prvak Nemačke, koji je iz Španije doneo prednost za revanš (2:1).

- Za mene je igranje za Real dar od Boga. Igram na najboljem stadionu na svetu, u zemlji koja je jedna od najboljih što se tiče fudbala - rekao je Kilijan Mbape, najbolji strelac Lige šampiona s 14 postignutih pogodaka.

U drugom meču sastaju se Arsenal i Sporting. "Tobdžije" su iz Lisabona donele pobedu u 90. minutu, pa je portugalski predstavnik gotovo u nemogućoj misiji 1:1.

