Rat se bliži kraju? Novinarka otkrila detalje razgovora sa Trampom (VIDEO)

В.Н.

15. 04. 2026. u 08:33

AMERIČKI predsednik Donald Tramp kazao je za Foks biznis da je rat s Iranom "blizu kraja". U najavi intervjua koja je pre njegovog emitovanja objavljena na sajtu Foks njuza, voditeljka Marija Barttiromo je direktno upitala Trampa da li je rat završen.

Рат се ближи крају? Новинарка открила детаље разговора са Трампом (ВИДЕО)

Foto: AP Photo/Alex Brandon

- Mislim da je blizu kraja, da. Smatram da je veoma blizu kraja - odgovorio je Tramp.

Međutim, Volstrit džurnal prenosi da je Bartiromo u video snimku koji je objavila na društvenoj mreži Iks nakon što je napustila Belu kuću po okončanju intervjua kazala da joj je Tramp rekao da je "rat završen".

- Rekla sam mu: "Gospodine predsedniče, stalno pričate o ratu u prošlom vremenu". Rekla sam: "Je li završen?" On je rekao: "Završen je" - navela je voditeljka.

(Kurir)

Pročitajte više

Haos u Mađarskoj: Otkazano više od 40 letova za Budimpeštu

