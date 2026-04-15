Aerodromi u miraz strancima: Burne reakcije na odluku o davanju koncesije za crnogorske vazdušne luke

VLADA Crne Gore utvrdila je predlog odluke o davanju koncesije za aerodrome u Podgorici i Tivtu, kojim je predviđeno da koncesija bude dodeljena prvorangiranom ponuđaču Inchrom aerodromski konzorcijum (IAC) iz Južne Koreje na period od 30 godina.

Vlada Crne Gore

Ova vest izazvala je burne reakcije među zaposlenima u crnogorskim vazdušnim lukama, ali i delu vasti.

Opozicija sumnja da se radi o navodnom dilu između premijera Milojka Spajića i kralja kriptovaluta Do Kvona koji je bio uhapšen u Crnoj Gori, a potom izručen u SAD. On je priznao krivicu po optužnicama za zaveru radi prevare i elektronske prevare i u toj državi je osuđen na 15 godina. Konačnu reč o ovom poslu daće Skupština Crne Gore.

Lider DNP Milan Knežević smatra da treba ispitati da li se ovom koncesijom plaća ćutanje o mogućim vezama Do Kvona i Spajića. On je pozvao crnogorsko tužilaštvo da ispita sve i u Vladi i van Vlade, pa i njega.

- Da li mi dajući aerodrome Južnokorejcima u stvari plaćamo ćutanje južnokorejske države i pravosudnih organa, u vezi sa Do Kvonom i njegovim mogućim poslovnim vezama sa Milojkom Spajićem? Da li u stvari zetski i tivatski aerodromi dolaze u miraz Južnokorejcima zbog toga što još niko nije saznao kakvi su bili odnosi između Do Kvona i Spajića - navodi se u reakciji Kneževića koji sumnja da je neko uzeo novac i zbog "grehova iz prošlosti" prihvatio da Južnokorejci koji posluju sa gubitkom i još nigde nisu radili u Evropi, dobiju pravo na crnogorske aerodrome i da na taj način počne zaokruživanje Crne Gore kao kolonijalne države.

Briga zaposlenih KAKO je "Novostima" potrvrđeno, zaposleni u "Aerodromima CG" nameravaju da dostave poslaničkim klubovima argumente za koncesije i njih. Smatraju da je nedopustivo da država strateški, privredni potencijall daje za bagatelu strancima na upravljanje i gazdovanje. Uvereni su da Crna Gora zna i može sama da obezbedi razvoj svojih aerodroma. Strahuju od mogućeg drastičnog rasta naknada za putnički servis, gubitka kontrole nad avio-dostupnošću Crne Gore kao n niskotarifnih lou-kost avio-kompanija, smanjenja broja zaposlenih sa 1.000 na 450 i rizika prevođenja državnog monopola u privatne ruke.

Savetnik predsednika države, Nebojša Vuksanović ocenio je da odluka Vlade da finalizuje koncesioni postupak za "Aerodrome Crne Gore", uz prateću propagandnu kampanju o "milijardi evra za državu" zahteva ozbiljnu reakciju. On pita nadležne koja je ekonomska logika da se početna koncesiona naknada od 100 miliona evra danas tretira kao relevantna i adekvatna, iako je definisana pre sedam godina.

- Zašto se koncesija daje na čak 30 godina? Ne postoji uporediv primer u regionu, pa ni šire, da se ovako vredan infrastrukturni resurs ustupa na tako dug vremenski period bez dodatnih zaštitnih mehanizama i revizije uslova. Zašto se ćuti o potencijalnim tužbama i arbitražama - pita Vuksanović.