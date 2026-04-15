Aerodromi u miraz strancima: Burne reakcije na odluku o davanju koncesije za crnogorske vazdušne luke

Veliša KADIĆ

15. 04. 2026. u 06:30

VLADA Crne Gore utvrdila je predlog odluke o davanju koncesije za aerodrome u Podgorici i Tivtu, kojim je predviđeno da koncesija bude dodeljena prvorangiranom ponuđaču Inchrom aerodromski konzorcijum (IAC) iz Južne Koreje na period od 30 godina.

Ova vest izazvala je burne reakcije među zaposlenima u crnogorskim vazdušnim lukama, ali i delu vasti.

Opozicija sumnja da se radi o navodnom dilu između premijera Milojka Spajića i kralja kriptovaluta Do Kvona koji je bio uhapšen u Crnoj Gori, a potom izručen u SAD. On je priznao krivicu po optužnicama za zaveru radi prevare i elektronske prevare i u toj državi je osuđen na 15 godina. Konačnu reč o ovom poslu daće Skupština Crne Gore.

Lider DNP Milan Knežević smatra da treba ispitati da li se ovom koncesijom plaća ćutanje o mogućim vezama Do Kvona i Spajića. On je pozvao crnogorsko tužilaštvo da ispita sve i u Vladi i van Vlade, pa i njega.

- Da li mi dajući aerodrome Južnokorejcima u stvari plaćamo ćutanje južnokorejske države i pravosudnih organa, u vezi sa Do Kvonom i njegovim mogućim poslovnim vezama sa Milojkom Spajićem? Da li u stvari zetski i tivatski aerodromi dolaze u miraz Južnokorejcima zbog toga što još niko nije saznao kakvi su bili odnosi između Do Kvona i Spajića - navodi se u reakciji Kneževića koji sumnja da je neko uzeo novac i zbog "grehova iz prošlosti" prihvatio da Južnokorejci koji posluju sa gubitkom i još nigde nisu radili u Evropi, dobiju pravo na crnogorske aerodrome i da na taj način počne zaokruživanje Crne Gore kao kolonijalne države.

Briga zaposlenih

KAKO je "Novostima" potrvrđeno, zaposleni u "Aerodromima CG" nameravaju da dostave poslaničkim klubovima argumente za koncesije i njih. Smatraju da je nedopustivo da država strateški, privredni potencijall daje za bagatelu strancima na upravljanje i gazdovanje. Uvereni su da Crna Gora zna i može sama da obezbedi razvoj svojih aerodroma. Strahuju od mogućeg drastičnog rasta naknada za putnički servis, gubitka kontrole nad avio-dostupnošću Crne Gore kao n niskotarifnih lou-kost avio-kompanija, smanjenja broja zaposlenih sa 1.000 na 450 i rizika prevođenja državnog monopola u privatne ruke.

Savetnik predsednika države, Nebojša Vuksanović ocenio je da odluka Vlade da finalizuje koncesioni postupak za "Aerodrome Crne Gore", uz prateću propagandnu kampanju o "milijardi evra za državu" zahteva ozbiljnu reakciju. On pita nadležne koja je ekonomska logika da se početna koncesiona naknada od 100 miliona evra danas tretira kao relevantna i adekvatna, iako je definisana pre sedam godina.

- Zašto se koncesija daje na čak 30 godina? Ne postoji uporediv primer u regionu, pa ni šire, da se ovako vredan infrastrukturni resurs ustupa na tako dug vremenski period bez dodatnih zaštitnih mehanizama i revizije uslova. Zašto se ćuti o potencijalnim tužbama i arbitražama - pita Vuksanović. 

Gorela Zvicerova kola: Požar u kasarni Maslina u Podgorici
U požaru koji je rano jutros izbio na prostoru kasarne Masline u Podgorici, na parkingu Uprave za imovinu Crne Gore,izgorela su četiri vozila, među kojima su, navodno, i dva skupocena automobila, koja je Specijalno državno tužilaštvo privremeno oduzelo od Tamare Zvicer, supruge odbeglog Radoja Zvicera, navodnog vođe "kavačkog klana".

Bosna u šoku: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)

