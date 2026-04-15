Reprezentativac Srbije postao otac! Fudbaler i supruga za dete odabrali ime jevrejskog porekla
STIGLA prinova!
Strahinja Pavlović, fudbaler Milana i reprezentativac Srbije postao je otac pošto je njegova izabranica Maša na svet donela dečaka Tadiju.
- Roso-nerima se pridružuje novi Pavlović: dobrodošao u porodicu, Tadija Čestitke Maši i Strahinji – napisao je italijanski velikan na X-u.
Ime Tadija je muško ime biblijskog, jevrejskog porekla, koje se često tumači kao “onaj koji je velikodušan”, “darodavac” ili “od Boga dat”. Izvedeno je iz latinskog Thaddaeus ili grčkog Thaddaios, a označava hrabru, plemenitu i srčanu osobu.
Strahinja Pavlović ima 24 godine, reprezentativac je Srbije i jedan od važnijih igrača Milana.
Strahinja Pavlović je rođen u Šapcu 2001. godine i ponikao je u lokalnom klubu, ali se već kao dečak preselio u Partizan. Kroz mlađe kategorije crno-belih potvrdio je svoj kvalitet, a nakon sjajnih igara u prvom timu napravio je veliki inostrani transfer. Pavlović ne prešao u Monako, na pozajmicama je igrao za Partizan, Serkl briž i Bazel, a zatim je preko RB Salcburga stigao do Milana.
