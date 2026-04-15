Reprezentativac Srbije postao otac! Fudbaler i supruga za dete odabrali ime jevrejskog porekla

STIGLA prinova!

Strahinja Pavlović, fudbaler Milana i reprezentativac Srbije postao je otac pošto je njegova izabranica Maša na svet donela dečaka Tadiju.

- Roso-nerima se pridružuje novi Pavlović: dobrodošao u porodicu, Tadija Čestitke Maši i Strahinji – napisao je italijanski velikan na X-u.

A new Pavlović joins the Rossoneri: welcome to the family, Tadija. Congrats to Maša and Strahinja 💞 pic.twitter.com/kRpZHwKl7q — AC Milan (@acmilan) April 14, 2026

Ime Tadija je muško ime biblijskog, jevrejskog porekla, koje se često tumači kao “onaj koji je velikodušan”, “darodavac” ili “od Boga dat”. Izvedeno je iz latinskog Thaddaeus ili grčkog Thaddaios, a označava hrabru, plemenitu i srčanu osobu.

Strahinja Pavlović ima 24 godine, reprezentativac je Srbije i jedan od važnijih igrača Milana.

Strahinja Pavlović je rođen u Šapcu 2001. godine i ponikao je u lokalnom klubu, ali se već kao dečak preselio u Partizan. Kroz mlađe kategorije crno-belih potvrdio je svoj kvalitet, a nakon sjajnih igara u prvom timu napravio je veliki inostrani transfer. Pavlović ne prešao u Monako, na pozajmicama je igrao za Partizan, Serkl briž i Bazel, a zatim je preko RB Salcburga stigao do Milana.