uživoVažan sastanak u kasarni "Banjica 2": Vučić sa vrhom Vojske Srbije i Ministarstva odbrane - prisustvuje i rukovodstvo Republike Srpske (FOTO)

В.Н.

15. 04. 2026. u 07:37 >> 08:21

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Важан састанак у касарни Бањица 2: Вучић са врхом Војске Србије и Министарства одбране - присуствује и руководство Републике Српске (ФОТО)

Sastanak u kasarni "Banjica 2"

Sastanak se održava u kasarni "Banjica 2" u Beogradu.

Sastanku prisustvuju ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, kao i članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba.

Foto: TANJUG/ RADE PRELIĆ/ bg

Na sastanku rukovodstvo Republike Srpske

Sastanku prisustvuje i rukovodstvo Republike Srpske - srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, predsednik Republike Srpske Siniša Karan, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

Nakon sastanka predviđene su izjave za medije.

MINISTAR spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov istakao je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić čuva bratske odnose Beograda i Moskve, kao i prijateljske odnose sa Pekingom, što i jeste izbor srpskog naroda, a da pritom ne ugrozi ekonomski put Srbije.

IDE nekako u rutinu da se ski-skakači pre nego se otisnu sa klupe lupaju o butine i tako se hrabre za što bolji odraz i duži skok. Uglavnom smo to gledali uz rusku salatu, pečenje i novogodišnji mamurluk.

PRIŠTINA godinama gradi lažni narativ o isključivoj ugroženosti Albanaca na KiM, a sada je novim dokumentom, usvojenim prošle nedelje u parlamentu, otišla i korak dalje: rezolucija "o zaštiti istorijske istine i dostojanstva žrtava rata" pokušaj je da se "zapečati" jedna verzija prošlosti, uz pretnje sankcijama za svako drugačije tumačenje.

