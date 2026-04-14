Liga šampiona: Atletiko izgubio u Madridu od Barselone ali prošao u polufinale, PSŽ rutinirao Liverpul i na Enfildu

Kompletirana su prva dva četvrtfinalna meča u Ligi šampiona.

Fudbaleri Barselone savladali su Atletiko Madrid na gostovanju sa 2:1 međutim to im nije bilo dovoljno da prođu u polufinale pošto su u Kataloniji izgubili od "jorgandžija" sa 2:0.

PSŽ je s druge strane nakon 2:0 iz prvog meča došao na Etihad da i tu pobedi i to je i uspeo.

Golovima Dembelea u drugom poluvremenu, tačnije 72. i 91. minutu takođe je slavio sa 2:0 i ukupnim rezultatom 4:0 lagano izašao na kraj sa višestrukim šampionom Evrope.

PSŽ ide na bolje iz duela Bajern - Real Madrid, dok će Atletiko Madrid igrati sa pobednikom iz duela Arsenala i Sportinga.

