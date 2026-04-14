ČOKOLADNI KOLAČ SA LEŠNICIMA I POMORANDŽOM: Idealan je za svakodnevno uživanje

Ovaj kolač, inspirisan proverenim domaćim receptima, donosi bogatstvo čokolade, miris pečenih lešnika i osvežavajuću notu pomorandže.

Sastojci

Potrebno za koru:

400 ml mlake vode

13 kašika šećera

3 kašike džema od kajsija

4 kašike ulja

1 ravna kašika sode bikarbone

2 kašike kakaa

150 gr brašna

100 gr mlevenog keksa

50 gr mlevenog pečenog lešnika

Potrebno za nadev:

200 ml soka od pomorandže

125 gr margarina

100 gr čokolade

100 gr mlevenog keksa

100 gr mlevenog pečenog lešnika

100 gr mlevenih oraha

Priprema:

U činiju sipajte mlaku vodu, šećer, džem od kajsija, ulje i sodu bikarbonu, pa sve dobro promešajte. Dodajte kakao, brašno, mleveni keks i lešnike, pa sjedinite smesu dok ne postane glatka. Sipajte smesu u pleh dimenzija 20×30 cm obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 20–25 minuta. Pečenu koru izvadite, pažljivo skinite papir i vratite je u pleh da se malo prohladi.

Za to vreme pripremite nadev: u šerpu sipajte sok od pomorandže i dodajte margarin. Zagrevajte na laganoj vatri dok se margarin ne otopi, zatim dodajte čokoladu i mešajte dok se ne rastopi. Sklonite sa vatre, pa dodajte keks, lešnike i orahe i sve dobro izmešajte.Nadev ravnomerno rasporedite preko prohlađene kore.

Uživajte!