ČOKOLADNI KOLAČ SA LEŠNICIMA I POMORANDŽOM: Idealan je za svakodnevno uživanje
Ovaj kolač, inspirisan proverenim domaćim receptima, donosi bogatstvo čokolade, miris pečenih lešnika i osvežavajuću notu pomorandže.
Sastojci
Potrebno za koru:
- 400 ml mlake vode
- 13 kašika šećera
- 3 kašike džema od kajsija
- 4 kašike ulja
- 1 ravna kašika sode bikarbone
- 2 kašike kakaa
- 150 gr brašna
- 100 gr mlevenog keksa
- 50 gr mlevenog pečenog lešnika
Potrebno za nadev:
200 ml soka od pomorandže
125 gr margarina
100 gr čokolade
100 gr mlevenog keksa
100 gr mlevenog pečenog lešnika
100 gr mlevenih oraha
Priprema:
U činiju sipajte mlaku vodu, šećer, džem od kajsija, ulje i sodu bikarbonu, pa sve dobro promešajte. Dodajte kakao, brašno, mleveni keks i lešnike, pa sjedinite smesu dok ne postane glatka. Sipajte smesu u pleh dimenzija 20×30 cm obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 20–25 minuta. Pečenu koru izvadite, pažljivo skinite papir i vratite je u pleh da se malo prohladi.
Za to vreme pripremite nadev: u šerpu sipajte sok od pomorandže i dodajte margarin. Zagrevajte na laganoj vatri dok se margarin ne otopi, zatim dodajte čokoladu i mešajte dok se ne rastopi. Sklonite sa vatre, pa dodajte keks, lešnike i orahe i sve dobro izmešajte.Nadev ravnomerno rasporedite preko prohlađene kore.
Uživajte!
