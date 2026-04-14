Torte i kolači

ČOKOLADNI KOLAČ SA LEŠNICIMA I POMORANDŽOM: Idealan je za svakodnevno uživanje

Milena Tomasevic

14. 04. 2026. u 07:00

Ovaj kolač, inspirisan proverenim domaćim receptima, donosi bogatstvo čokolade, miris pečenih lešnika i osvežavajuću notu pomorandže.

ЧОКОЛАДНИ КОЛАЧ СА ЛЕШНИЦИМА И ПОМОРАНЏОМ: Идеалан је за свакодневно уживање

FOTO: Novosti

Sastojci

Potrebno za koru:

  • 400 ml mlake vode
  • 13 kašika šećera
  • 3 kašike džema od kajsija
  • 4 kašike ulja
  • 1 ravna kašika sode bikarbone
  • 2 kašike kakaa
  • 150 gr brašna
  • 100 gr  mlevenog keksa
  • 50 gr mlevenog pečenog lešnika

Potrebno za nadev:

200 ml soka od pomorandže
125 gr margarina
100 gr čokolade
100 gr mlevenog keksa
100 gr mlevenog pečenog lešnika
100 gr mlevenih oraha

Priprema:

U činiju sipajte mlaku vodu, šećer, džem od kajsija, ulje i sodu bikarbonu, pa sve dobro promešajte. Dodajte kakao, brašno, mleveni keks i lešnike, pa sjedinite smesu dok ne postane glatka. Sipajte smesu u pleh dimenzija 20×30 cm obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 20–25 minuta.  Pečenu koru izvadite, pažljivo skinite papir i vratite je u pleh da se malo prohladi.

Za to vreme pripremite nadev: u šerpu sipajte sok od pomorandže i dodajte margarin. Zagrevajte na laganoj vatri dok se margarin ne otopi, zatim dodajte čokoladu i mešajte dok se ne rastopi. Sklonite sa vatre, pa dodajte keks, lešnike i orahe i sve dobro izmešajte.Nadev ravnomerno rasporedite preko prohlađene kore. 

Uživajte!

